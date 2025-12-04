Фейков об окружении Харькова все больше: что реально происходит на карте и что говорят власти

Информационные атаки России снова нацелены на город-миллионник

Россия терроризирует Харьков фейками о новых наступлениях, "риске окружения" или о том, что в городе отключат коммунальные услуги. Распространяют эту информацию через анонимные телеграммы и различные SMS-рассылки, пытаясь посеять панику среди жителей.

"Телеграф" разбирался, какое сейчас положение дел по обороне города и почему враг активизировался. По мнению городского головы Игоря Терехова, это обычные информационные атаки, направленные на дестабилизацию.

"Такие вбросы особенно влияют на пожилых людей. Прежде всего рассылают сообщения, что будет наступление, что будет окружение Харькова, что не будет коммунальных услуг – собирайтесь, езжайте. Я очень прошу не прислушаться к этим фейкам", — сказал мэр города в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Наступление россиян: насколько боевые действия вдали от Харькова

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки 3 декабря российские войска пытались прорвать оборону украинских сил в направлении девяти населенных пунктов Харьковщины. На Южно-Слобожанском направлении армия РФ совершила 17 атак в районах Старицы, Волчанска, Синельниково, Амбарного, Прилепки и в направлении Колодезного и Кутьковки.

Карта боев на Южно-Слобожанском направлении

На Купянском направлении произошло два боевых столкновения — украинские военные остановили наступление россиян у Песчаного и Петропавловки.

Карта боев на Купянском направлении

В общей сложности до ближайшего участка фронта, где идет активное наступление — района Волчанска, от Харькова более 40 км. Вдвое больше — до Купянщины. Однако враг действительно близко – Харьковская область прифронтовая и пограничная.

До боев возле Волчанска - 40 км

Но несмотря на регулярные обстрелы со стороны РФ (148 жилых домов в Харькове получили повреждения в результате вражеских атак) и попытки повлиять на настроение харьковчан, город активно готовится к зимним праздникам — устанавливают декорации. По информации городских властей, в городе нет ни массового оттока людей, ни резкого возвращения жителей — население сейчас примерно 1,3 млн человек.

Декорации на бульваре Юрьева

