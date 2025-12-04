Фейків про оточення Харкова все більше: що реально відбувається на карті та що каже влада

Інформаційні атаки Росії знову націлені на місто-мільйонник

Росія тероризує Харків фейками про нові наступи, "ризик оточення" чи те, що в місті відключать комунальні послуги. Розповсюджують цю інформацію через анонімні телеграм-канали та різні SMS-розсилки, намагаючись посіяти паніку серед мешканців.

"Телеграф" розбирався, який зараз стан справ щодо оборони міста та чому ворог активізувався. На думку міського голови Ігоря Терехова — це звичайні інформаційні атаки, спрямовані на дестабілізацію.

"Такі вкиди особливо впливають на людей похилого віку. Насамперед розсилають повідомлення, що буде наступ, що буде оточення Харкова, що не буде комунальних послуг – збирайтеся, їдьте. Я дуже прошу не прислухатися до цих фейків", — сказав мер міста в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Наступ росіян: наскільки бойові дії далеко від Харкова

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби 3 грудня російські війська намагалися прорвати оборону українських сил у напрямку дев’яти населених пунктів Харківщини. На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ здійснила 17 атак у районах Стариці, Вовчанська, Синельникового, Амбарного, Приліпки та в напрямку Колодязного і Кутьківки.

Карта боїв на Південно-Слобожанському напрямку

На Куп’янському напрямку відбулося два бойові зіткнення — українські військові зупинили наступ росіян біля Піщаного та Петропавлівки.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

Загалом до найближчої ділянки фронту, де йде активний наступ — району Вовчанська, від Харкова понад 40 км. Вдвічі більше — до Куп'янщини. Проте ворог дійсно близько — Харківська область прифронтова та прикордонна.

До боев возле Волчанска - 40 км

Та попри регулярні обстріли з боку РФ (148 житлових будинків у Харкові зазнали пошкоджень внаслідок ворожих атак) та спроби вплинути на настрій харків'ян, місто активно готується до зимових свят — встановлюють декорації. За інформацією міської влади у місті немає ані масового відтоку людей, ані різкого повернення мешканців — населення зараз приблизно 1,3 млн людей.

Декорації на бульварі Юр'єва

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Харкові вартість оренди вдвічі нижче, аніж в Ужгороді. Та попри ризики обстрілів, багато людей залишаються у місті, а також прибувають ВПО з прифронтових громад.