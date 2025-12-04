Укр

Секретный способ. Терехов рассказал, как Харькову удалось вернуть воду в дома жильцов

Анастасия Мокрик
Читати українською
Игорь Терехов Новость обновлена 04 декабря 2025, 12:37
Город использовал некоторые возможности, которые, к счастью, сработали

В ходе российской атаки 25 ноября "шахеды" повредили ключевую электроподстанцию, которая обеспечивала водоснабжение Харькова. Несмотря на повреждения, городу частично удалось сохранить подачу воды благодаря альтернативным источникам — скважинам.

Что нужно знать:

  • Вода в домах горожан сейчас есть
  • Дополнительно сработали возможности так называемого "энергетического острова"
  • Власти Харькова реализуют "неординарные меры", детали которых пока не раскрываются

Об этом рассказал городской глава Харькова Игорь Терехов на брифинге 3 декабря, пишет "Объектив". Еще в марте 2023 года он сообщал, что в городе разрабатывают проект добычи воды из артезианских скважин, что позволит обеспечить качественной водой около 20% населения.

Мы идем по этому проекту. Харьков был с водой частично (после "прилета" по ключевой электроподстанции — Ред.), благодаря тем же скважинам, это во-первых

пояснил мэр.

Во-вторых, по словам Терехова, подачу воды удалось сохранить, поскольку у города есть возможности энергетического острова, которые и сработали.

Кроме этого, что касается водоснабжения, то в домах харьковчан, в квартирах харьковчан есть вода – и это главное

подметил городской глава.

Терехов решил не рассказывать, какие конкретно действия еще проводятся и отметил, что меры, которые принимаются сегодня, совсем неординарные. Но мэр пообещал поведать об этом позже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что несмотря на постоянные обстрелы, в Харькове живет внушительное число переселенцев. Для временного проживания переселенцев в городе работают 54 общежития.

