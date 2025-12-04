Секретный способ. Терехов рассказал, как Харькову удалось вернуть воду в дома жильцов
-
-
Город использовал некоторые возможности, которые, к счастью, сработали
В ходе российской атаки 25 ноября "шахеды" повредили ключевую электроподстанцию, которая обеспечивала водоснабжение Харькова. Несмотря на повреждения, городу частично удалось сохранить подачу воды благодаря альтернативным источникам — скважинам.
Что нужно знать:
- Вода в домах горожан сейчас есть
- Дополнительно сработали возможности так называемого "энергетического острова"
- Власти Харькова реализуют "неординарные меры", детали которых пока не раскрываются
Об этом рассказал городской глава Харькова Игорь Терехов на брифинге 3 декабря, пишет "Объектив". Еще в марте 2023 года он сообщал, что в городе разрабатывают проект добычи воды из артезианских скважин, что позволит обеспечить качественной водой около 20% населения.
Мы идем по этому проекту. Харьков был с водой частично (после "прилета" по ключевой электроподстанции — Ред.), благодаря тем же скважинам, это во-первых
Во-вторых, по словам Терехова, подачу воды удалось сохранить, поскольку у города есть возможности энергетического острова, которые и сработали.
Кроме этого, что касается водоснабжения, то в домах харьковчан, в квартирах харьковчан есть вода – и это главное
Терехов решил не рассказывать, какие конкретно действия еще проводятся и отметил, что меры, которые принимаются сегодня, совсем неординарные. Но мэр пообещал поведать об этом позже.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что несмотря на постоянные обстрелы, в Харькове живет внушительное число переселенцев. Для временного проживания переселенцев в городе работают 54 общежития.