Секретный способ. Терехов рассказал, как Харькову удалось вернуть воду в дома жильцов

Город использовал некоторые возможности, которые, к счастью, сработали

В ходе российской атаки 25 ноября "шахеды" повредили ключевую электроподстанцию, которая обеспечивала водоснабжение Харькова. Несмотря на повреждения, городу частично удалось сохранить подачу воды благодаря альтернативным источникам — скважинам.

Что нужно знать:

Вода в домах горожан сейчас есть

Дополнительно сработали возможности так называемого "энергетического острова"

Власти Харькова реализуют "неординарные меры", детали которых пока не раскрываются

Об этом рассказал городской глава Харькова Игорь Терехов на брифинге 3 декабря, пишет "Объектив". Еще в марте 2023 года он сообщал, что в городе разрабатывают проект добычи воды из артезианских скважин, что позволит обеспечить качественной водой около 20% населения.

Мы идем по этому проекту. Харьков был с водой частично (после "прилета" по ключевой электроподстанции — Ред.), благодаря тем же скважинам, это во-первых пояснил мэр.

Игорь Терехов. Фото: Telegram-канал мэра Харькова

Во-вторых, по словам Терехова, подачу воды удалось сохранить, поскольку у города есть возможности энергетического острова, которые и сработали.

Кроме этого, что касается водоснабжения, то в домах харьковчан, в квартирах харьковчан есть вода – и это главное подметил городской глава.

Терехов решил не рассказывать, какие конкретно действия еще проводятся и отметил, что меры, которые принимаются сегодня, совсем неординарные. Но мэр пообещал поведать об этом позже.

