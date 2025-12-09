Как гитлеровцы уничтожили два села за два дня: об этих местах на Харьковщине знает не каждый (фото)

Число погибших за несколько дней превысило 800 человек

Небольшое село Ефремовка на Харьковщине не известно широкой общественности. Однако его иногда сравнивают с белорусской Хатынью, из-за одной из самых жестоких трагедий Второй мировой.

Поселение на этом месте было основано в 1723 как пограничная крепость, которая должна защищать украинские земли от набегов турок и крымских татар. В документах 1731 оно упоминается уже как слобода Ефремовка в составе укреплений Старой Украинской линии. Знали ее также под названиями: Троицкая крепость, Трончатская крепость, Трончатский Буйрак.

Ефремовская крепость имела стратегическое значение: четырехбастионное укрепление занимало более полутора гектаров, было окружено рвом и соединено оборонительными валами с соседними крепостями — Алексеевской и Параскаской. Здесь стоял батальон ландмилиции, сформированный в русском Ефремове — от этого города крепость и получила свое название.

Вид с дороги на остатки крепости

Трагедия 1943 года

Во время Второй мировой войны Ефремовка оказалась на линии упорных боев. Село несколько раз переходило из рук в руки, а его жители помогали советским военным, рискуя жизнью. Именно поэтому оккупанты воспринимали всех крестьян как партизан. В феврале фашистские войска снова вошли в Ефремовку и близлежащую деревню Семеновку.

18 февраля 1943 гитлеровцы согнали в церковь 240 человек — женщин, детей, стариков — и подожгли здание. В пламени погибли все. По приказу Курта Мейера в течение следующих двух дней немцы полностью сожгли оба села, а уцелевших расстреляли. В общей сложности были убиты и замучены 865 жителей.

На месте сожженной церкви сегодня стоит мемориальный комплекс и новый храм в воссозданной исторической архитектуре. Это место называют "Храмом на крови".

"Храм на крови" в селе Ефремовка

Современная Ефремовка

Несмотря на страшную страницу истории, Ефремовка и окрестные села сумели возродиться. Рядом с селом расположен гидрологический заказник – место, где формируются истоки реки Орель. Это природная территория с уникальными водными экосистемами, охраняемая с 1998 года.

Село Ефремовка сейчас

Ефремовский гидрологический заказник

