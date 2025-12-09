Як гітлерівці знищили два села за два дні: про ці місця на Харківщині знає не кожен (фото)

Рус

Як гітлерівці знищили два села за два дні: про ці місця на Харківщині знає не кожен

Невелике село Єфремівка на Харківщині не відоме широкому загалу. Проте його іноді порівнюють із білоруською Хатинню, через одну з найжорстокіших трагедій Другої світової.

Поселення на цьому місці було засноване у 1723 році як прикордонна фортеця, що мала захищати українські землі від набігів турків і кримських татар. У документах 1731 року воно згадується вже як слобода Єфремівка у складі укріплень Старої Української лінії. Знали її також під назвами: Троїцька фортеця, Трончатська фортеця, Трончатський Буйрак.

Єфремівська фортеця мала стратегічне значення: чотирьохбастіонне укріплення займало понад півтора гектара, було оточене ровом і з’єднане оборонними валами з сусідніми фортецями — Олексіївською та Параскаською. Тут стояв батальйон ландміліції, сформований у російському Єфремові — від цього міста фортеця й отримала свою назву.

Вид з дороги на залишки фортеці
Вид з дороги на залишки фортеці

Трагедія 1943 року

Під час Другої світової війни Єфремівка опинилася на лінії запеклих боїв. Село кілька разів переходило з рук у руки, а його мешканці допомагали радянським військовим, ризикуючи життям. Саме тому окупанти сприймали всіх селян як партизанів. У лютому фашистські війська знову увійшли в Єфремівку та прилегле село Семенівку.

18 лютого 1943 року гітлерівці зігнали в церкву 240 людей — жінок, дітей, старих — і підпалили будівлю. У полум’ї загинули всі. За наказом Курта Мейєра протягом наступних двох днів німці повністю спалили обидва села, а тих, хто вцілів, розстріляли. Загалом було вбито та закатовано 865 мешканців.

На місці спаленої церкви сьогодні стоїть меморіальний комплекс і новий храм у відтвореній історичній архітектурі. Це місце називають "Храмом на крові".

Храм на крові у селі Єфремівка
"Храм на крові" у селі Єфремівка

Сучасна Єфремівка

Попри страшну сторінку в історії, Єфремівка та навколишні села зуміли відродитися. Поруч із селом розташований гідрологічний заказник — місце, де формуються витоки річки Оріль. Це природна територія з унікальними водними екосистемами, яку охороняють з 1998 року.

Село Єфремівка зараз
Село Єфремівка зараз
Єфремівський гідрологічний заказник
Єфремівський гідрологічний заказник

