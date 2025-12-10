Полмиллиона на клумбы во время войны: в Харькове снова высадят "золотые" тюльпаны

Госпром продолжает ежегодную традицию озеленения города

В Харькове возле Госпрома снова высадят тюльпаны. На озеленение территории вокруг здания на площади Свободы планируют потратить около полумиллиона гривен.

Что нужно знать:

Госпром потратит 449 тысяч на тюльпаны

Поставщик один и тот же с 2022 года

За время войны в Харькове потратили более 1,2 миллиона на клумбы

О новом договоре сообщила общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ). Издание рассказало, кто получит деньги за работы, когда планируют высаживать цветы и сколько уже потратили на тюльпаны за последние годы.

По данным активистов, областное КП "Госпром" заключит соглашение с ФЛП Алексеем Горбуновым на озеленение площади Свободы. В этот раз предприятие выделит 449 тысяч гривен на закупку и высадку тюльпанов.

Майдан Свободы, Харьков

Именно Горбунов должен взорвать тюльпаны на клумбах возле здания по адресу пл. Свободы, 5. В системе закупок пока не обнародовали сам договор, поэтому детали работ остаются неизвестными. Согласно информации, цветы должны высадить зимой до конца года.

По данным Харьковского антикоррупционного центра, Госпром заключает подобные соглашения регулярно. После каждого сезона луковицы не остаются на клумбах, их выкапывают, а территорию засаживают другими растениями. В 2023 году руководство предприятия объясняло, что тюльпаны после цветения убирают, потому что листья засыхают, и клумбы остаются пустыми.

Тюльпаны отцветают. Затем листья засыхают. И мы их потом выкапываем и садим потом цветы. И чтобы все лето были цветы, а если мы посадим те – они отцветут. Засохнут листья и остается черная земля, надо срезать, говорили в Госпроме.

Из открытых данных известно, что расходы по закупке тюльпанов растут. С 2022 года "цветочные" платежи уже превысили 1,2 млн грн, а поставкой во всех случаях занимался один и тот же ФЛП. В ноябре 2024 года "Госпром" также заключал договор с Горбуновым на 419 156 грн для высадки 12 500 луковиц.

Тюльпаны возле "Госпрома"

Харьковские клумбы, фото Новости.

Тюльпаны в Харькове, фото Новости.

Харьков 2025 год, фото Новости.

Стоимость озеленения в прошлом году была еще больше. Предприятие заключило договор на 985 500 грн, однако документ также не был опубликован в системе ProZorro, поэтому неизвестно, что именно входило в перечень работ. К июню 2025 года подрядчик должен был завершить высадку на нескольких участках возле здания.

