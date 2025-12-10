Пів мільйона на клумби під час війни: у Харкові знову висадять "золоті" тюльпани

Держпром продовжує щорічну традицію озеленення міста

У Харкові біля Держпрому знову висадять тюльпани. На озеленення території навколо будівлі на площі Свободи планують витратити майже пів мільйона гривень.

Що треба знати:

Держпром витратить 449 тисяч на тюльпани

Постачальник один і той самий з 2022 року

За час війни у Харкові витратили понад 1,2 мільйона на клумби

Про новий договір повідомила громадська організація "Харківський антикорупційний центр" (ХАЦ). Видання розповіло, хто отримає гроші за роботи, коли планують висаджувати квіти та скільки вже витрачали на тюльпани за останні роки.

За даними активістів, обласне КП "Держпром" укладе угоду з ФОП Олексієм Горбуновим на озеленення площі Свободи. Цього разу підприємство виділить 449 тисяч гривень на закупівлю та висадку тюльпанів.

Майдан Свободи, Харків

Саме Горбунов має висадити тюльпани на клумбах біля будівлі за адресою пл. Свободи, 5. В системі закупівель поки що не оприлюднили сам договір, тому деталі робіт залишаються невідомими. Згідно з інформацією, квіти мають висадити взимку, до завершення року.

За даними Харківського антикорупційного центру, Держпром укладає подібні угоди регулярно. Після кожного сезону цибулини не залишаються на клумбах, їх викопують, а територію засаджують іншими рослинами. У 2023 році керівництво підприємства пояснювало, що тюльпани після цвітіння прибирають, бо листя засихає, і клумби залишаються порожніми.

Тюльпани відцвітають. Потім листя засихає. І ми їх потім викопуємо і садимо потім квіти. І щоб все літо були квіти, а якщо ми посадимо ті – то вони відцвітуть. Засохне листя і залишається чорна земля, треба зрізати, казали у Держпромі.

З відкритих даних відомо, що витрати на закупівлю тюльпанів зростають. З 2022 року "квіткові" платежі вже перевищили 1,2 млн грн, а постачанням у всіх випадках займався один і той самий ФОП. У листопаді 2024 "Держпром" також укладав договір із Горбуновим на 419 156 грн для висадки 12 500 цибулин.

Тюльпани біля "Держпрому"

Харківські клумби, фото Новини.LIVE

Тюльпани у Харкові, фото Новини.LIVE

Харків 2025 рік, фото Новини.LIVE

Вартість озеленення торік була ще більшою. Підприємство уклало договір на 985 500 грн, однак документ також не опублікували у системі ProZorro, тому невідомо, що саме входило у перелік робіт. До червня 2025 року підрядник мав завершити висадку на кількох ділянках біля будівлі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де в Харкові сховався шматочок Парижа. Упізнайте це місце за фото.