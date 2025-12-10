"Такого немає в жодному місті". Терехов відкриває нову локацію для відпочинку у Харкові (фото)

Реконструкція триває попри війну

Нова пішохідна локація з'явиться на Лопанській набережній у Харкові. Її планують відкрити уже за кілька тижнів.

Що треба знати:

Набережна стане пішохідною

На проєкт витратять 255 мільйонів гривень

Експерти розкритикували такі витрати під час війни

Про це повідомив про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише Харьков life. "Телеграф" розповідає, де саме буде нова зона, навіщо її роблять та скільки коштувала реконструкція раніше.

Мер заявив, що реалізацію пішохідної частини завершують, і зону відкриють найближчим часом. За його словами, роботи в місті тривають, попри постійні обстріли. Він підкреслив, що створення громадських просторів відіграє важливу роль для мешканців, які живуть у стані стресу.

Такого немає в жодному місті насправді. Це завдяки тому, що, незважаючи на все, ми розвиваємося. Як приклад, за кілька тижнів ми відкриємо нову локацію – пішохідну зону на набережній, сказав Терехов.

Мер підкреслив, що створення комфортних громадських просторів є таким же необхідним, як будівництво підземних освітніх укриттів. Це дозволяє людям відновлюватися в умовах війни. У пресслужбі мерії додали, що 85% харків'ян, які виїхали, хочуть повернутися додому.

Реконструкція Лопанської набережної

Лопанська набережна, Харків

Скільки коштує реконструкція Лопанської набережної

У листопаді 2024 року у Харкові оголосили торги на черговий етап робіт. Друга черга реконструкції Лопанської набережної та провулку Лопанського коштуватиме 36,4 мільйона гривень.

Лопанська набережна у Харкові на карті

За ці гроші планували оновити тротуари, системи водопостачання та мережі освітлення. Також перенесуть кабелі електропостачання, влаштують відеоспостереження та висадять майже сотню дерев.

Аукціон відбувся 4 грудня, а термін виконання робіт розрахований до 2026 року. З документів випливає, що загальна вартість перетворення Лопанської набережної на пішохідну становить 255 мільйонів гривень, повідомляв юрист Харківського антикорупційного центру (ХАЦ) Володимир Рисенко.

Поки що нам цього не озвучили, але з документів виходить, що перетворення Лопанської набережної на пішохідну коштуватиме Харкову 255 мільйонів гривень! передає слова Рисенка 057.ua.

Що планували створити на набережній

Про майбутню реконструкцію Лопанської набережної Ігор Терехов розповідав ще у вересні 2023 року на інвестиційному форумі Kharkiv: Restart у Києві. Тоді він презентував 7 пілотних проєктів для міста.

Реконструкція передбачала створення перших пішохідних вулиць у Харкові. Жителі зможуть відпочивати біля води, відвідувати місцеві кафе або знайомитися з художнім та театральним життям міста.

Раніше Комунальне підприємство "Харківзеленбуд" планувало за 5,2 мільйона гривень капітально відремонтувати ділянку Лопанської набережної між вулицею Гостинний двір та Полтавським шляхом.

Критика проєкту від експертів

Експерти Харківського антикорупційного центру звернули увагу на витрати під час війни. Юрист ХАЦ Володимир Рисенко прокоментував, що набережна знаходиться зовсім поруч з дитячим садочком, який у жовтні зруйнували російські шахеди.

ХАЦ наголошує, що під час великої війни витрати на ремонт та будівництво мають бути мінімізовані. На думку експертів, вивільнені кошти потрібно спрямувати на потреби Сил Оборони України.

А може ну її, ту набережну? Може почнемо шукати шляхи, як вибратися зі спільної д̶у̶п̶и̶, а не нові лавочки в ній облаштовувати? писав Володимир Рисенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Харкові знову висадять "золоті" тюльпани. На клумби під час війни у місті планують витратити майже пів мільйона гривень.