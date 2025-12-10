В Харькове есть улица "красных фонарей"? Как она называлась раньше и что можно увидеть на ней (фото)

Эта улица маленькая, но имеет интересную историю

Небольшая улица Девичья в центре Харькова сначала носила старинное название, затем стала именем советского деятеля, а сегодня снова вернулась к историческому варианту. Однако она интересна не только своим названием.

Здесь можно встретить старинные дома с готическими фасадами, узнать о судьбах известных харьковчан и даже почувствовать атмосферу, которая когда-то порождала легенды о "женских монастырях". Подробнее о ней решил написать "Телеграф".

Небольшая, но скандальная? Что скрывает улица Девичья в Харькове

Первыми жителями улицы Девичьей были церковнослужители. Тогда на улице стояло около полутора десятков домов без водопровода и освещения, а дорог почти не было. Нумерация домов начиналась с современной улицы Маршала Бажанова (ныне Черноглазовская), что иногда вызывало путаницу.

В 1977 году улицу назвали в честь советского деятеля Николая Демченко, но во время декоммунизации ей вернули историческое название. На Девичьей также были доходные дома — №3, №5, №8.

Происхождение названия улицы точно не известно. Некоторые исследователи связывают ее с Институтом благородных девушек или даже с публичными домами, но документов на это нет. Известно, что здесь было общежитие Епархиального женского училища и одно здание в готическом стиле, которое называли "женским монастырем".

Особняки на улице Девичьей принадлежали известному филологу Александру Потебне. Дома №3 и №5а построили для него в начале XX века и они до сих пор считаются памятниками архитектуры. В доме №5 жил военный прокурор Виктор Савинков с семьей, где родился его сын Борис, известный революционер и руководитель боевой организации эсеров.

"Готический замок" в центре Харькова, дом №3

Дом №5

Дом №14 называли "домом черносотенца" — там жил российский националист и монархист Андрей Вязыгин. На здании даже устанавливали мемориальную доску, но потом ее сняли.

Дом №14

В доме №16 на углу Девичьей и Маршала Бажанова в начале XX века жили писатели Юрий Олеша и Валентин Катаев. У них гостили поэт Эдуард Багрицкий и знаменитые авторы "12 стульев" и "Золотого теленка" Илья Ильф и Евгений Петров.

