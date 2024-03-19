Укр

Измена? Франция тоже требует ограничения импорта украинского зерна

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Еще одна страна хочет блокировать украинское зерно Новость обновлена 19 марта 2024, 04:37
Еще одна страна хочет блокировать украинское зерно. Фото twitter.com/topwar_ru

Ограничение импорта украинского зерна в Европу может нанести воюющей стране безумный ущерб

Франция заявила о поддержке Польши в призывах Европейской комиссии ввести дальнейшие ограничения на импорт украинской агропродукции в Европу. Париж угрожает сорвать переговоры о продлении для Украины режима свободной торговли с Европейским Союзом еще на год.

Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что из-за введения ограничений Украина может потерять от торговли до 1,2 млрд евро, что слишком много для воюющей страны – именно в такую сумму оценили возможные украинские убытки источники издания.

"Это огромное сокращение для страны, которая на самом деле нуждается во всей возможной помощи. Страны-члены, наиболее поддерживающие Украину, в то же время наносят ей наибольший вред" – возмутился один из дипломатов.

Оценка возможных потерь проводилась Еврокомиссией. А позиция Франции и Польши может негативно отразиться на предстоящих переговорах со странами ЕС. В то же время, страны ЕС жалуются, что находятся под давлением фермеров, которые вместо подготовки к посевной и производству конкурентоспособной продукции выходят на митинги, блокируют трассы и требуют запретить украинский агроимпорт.

Ранее "Телеграф" писал, что требования польских фермеров, обещающих, что их протесты станут еще сильнее, невозможно выполнить. Украинское зерно уже и так не импортируется в их страну.

Польша и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ведут переговоры по отмене для поляков части требований так называемого "зеленого курса" Европейского Союза, а также по решению проблемы "наплыва продукции". Если это будет сделано, это решение позволит значительно смягчить ситуацию с фермерскими протестами.

Впрочем, масштабные протесты польских фермеров теперь будут доставлять проблемы не только Украине. Вседозволенность, которой пользуются фермеры, привела к тому, что они решили блокировать важную автомагистраль А2 близ Слубице, соединяющую Варшаву и Берлин.

Теги:
#Украина #Франция #Польша #Зерно