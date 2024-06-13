"Чёткая процедура": как будет проходить процесс экономического бронирования, объяснил нардеп

Всё будет происходить поэтапно

В процессе экономического бронирования граждан в Украине, согласно планам, должна быть четкая и поэтапная процедура. Изначально идет уплата сбора.

Такое мнение выразил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, народный депутат Украины Дмитрий Наталуха на сайте Главком. Он ответил на вопрос журналистов о том, как будет выглядеть процедура бронирования, поскольку те, кто должен сейчас получать бронь, получают "боевые" повестки.

"С самого начала мы исходили из того, что должна быть четкая процедура: уплата сбора – временная бронь – обновление данных – полноценная бронь, которая обновляется ежемесячно", — объяснил Наталуха.

Он добавил, что в тексте законопроекта этот вопрос процедурно возложили на Кабинет министров Украины.

"Закреплять ли его на уровне закона – также будет обсуждаться отдельно", — подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде появились новые предложения насчет бронирования работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Суть в том, чтобы сделать для этой категории полное бронирование, а не частичное.