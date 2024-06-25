Холодильники и ценники. Как супермаркеты обманывают покупателей — в Госпотребслужбе раскрыли подробности

В жару выросли риски отравиться испорченными продуктами из магазинов

В жару резко возросло количество пищевых отравлений. Как рассказал "Телеграфу" начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, если за окном +25-30 °С, продукты начинают очень быстро портиться, потому что есть питательная среда для разного рода патогенов.

Есть проблема хранения продуктов в магазинах. Торговые точки работают на генераторах, когда выключают электроэнергию. Но, например, на ночь многие выключают генераторы, и холодильники нагреваются.

"Советую покупателям быть особенно внимательными, особенно к тем продуктам, которые должны храниться в холодильниках. По стандартам необходимо поддержание температурного режима на уровне +6-8 °C.

И потребитель имеет право запросить температурные журналы (в них должна ежедневно фиксироваться температура в холодильниках), самостоятельно проверить показатели термометров, установленных в холодильных камерах, и убедиться, что на них действительно не выше 8 градусов. Также нужно смотреть на товар.

Отсутствие температурного журнала, высокая температура в холодильниках, подозрительный вид или вкус продукта – повод обратиться в Госпотребслужбу.

Территориальные органы Госпотребслужбы по жалобам потребителей проводят мероприятия государственного надзора и контроля. Кабмин разрешил это делать в связи с многочисленными нарушениями законодательства. Мы ежедневно получаем от трех до 10 жалоб и выезжаем на государственную инспекцию", – говорит Рубан.

По его словам, нарушение со стороны ритейла, которое сейчас часто фиксирует Госпотребслужба, — ценники.

Нередко на них почему-то указывают заниженную цену, а правда всплывает уже на кассе. "Например, подходим к прилавку и видим там продукт за 10 гривен, а на кассе выясняется, что стоит он не 10, а 15 гривен. Это тоже нарушение — либо из-за халатности, либо с целью ввести покупателя в заблуждение. И по таким фактам мы тоже проводим проверки", – рассказал Рубан.

Он советует покупателям также внимательно смотреть на маркировку.

"Там должны указывать все ингредиенты, срок хранения, аллергены, химические примеси. Если указан только производитель и срок хранения, без подробностей по составу, большой вопрос, стоит ли это покупать. Потому что некоторые производители активно заменяют отдельные ингредиенты на более дешевые. Нпример, вместо обычного жира добавляют трансжиры. Так же из ГМО", — отметил Рубан.

Если подтверждается факт отравления, решается вопрос о компенсациях потребителю на лечение. Госпотребслужба в суде выступает третьей стороной для помощи пострадавшим. "Такие прецеденты уже были, когда несколько лет назад после посещения одного из ресторанов более 15 человек подхватили сальмонеллу. Все получили компенсации", – добавил Олег Рубан.

Но если торговые точки находятся под наблюдением Госпотребслужбы, то стихийные рынки фактически вне контроля.

"Есть большая проблема со стихийными рынками, где — никакого контроля.

Цены там ниже, чем на обычных рынках, поэтому люди покупают продукты. И очень рискуют. Например, есть угроза ботулизма. К тому же, в Украине недостаток сыворотки против ботулотоксина, поэтому заражение может оказаться смертельным. Особенно опасны вяленая рыба, мясная и овощная консервация.

Это не какая-то мифическая угроза. Ботулизма сейчас действительно много. Немало рыбы, которую вылавливают несанкционированно — уже с ботулизмом. Так что можно даже плохо прожаренной отравиться, не говоря уже о вяленой", — рассказал Олег Рубан.