Укр

"Интерпайп" Пинчука на треть увеличил объем уплаченных налогов за полгода

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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"Интерпайп" Пинчука на треть увеличил объем уплаченных налогов за полгода Новость обновлена 19 августа 2024, 15:19

По итогам января-июня 2024 года украинская промышленная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 2 млрд 409 млн грн.

Об этом сообщили в компании. В "Интерпайпе" отметили, что уплаченная сумма на 37% больше, чем была перечислена государству за аналогичный период прошлого года.

При этом отчисления в государственный бюджет составили около 1 млрд 803 млн грн (+40%), в местные бюджеты — 306 млн грн (+31%). Еще 300 млн. грн (+26%) украинский производитель перечислил как ЕСВ.

"Компания продолжает платить значительные объемы налогов в бюджеты всех уровней благодаря экспортным заказам. "Интерпайп" производит продукцию с добавленной стоимостью для клиентов в Евросоюзе, США и странах Ближнего Востока. Реализация инвестпрограммы, ключевым элементом которой является проект в Никополе, находящийся в зоне боевых действий", — прокомментировал Сергей Кузьменко, директор по экономике и финансам "Интерпайп".

Напомним, "Интерпайп" Виктора Пинчука – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2023 году "Интерпайп" реализовал 387 тыс. т трубной продукции и 95 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

В 2023 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 4,4 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.

Общая численность сотрудников "Интерпайпа" составляет около 9,5 тыс. При этом в рядах ВСУ или других силовых структур служат около 950 работников компании.

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