"Інтерпайп" Пінчука на третину збільшив обсяг сплачених податків за півроку

За підсумками січня-червня 2024 року українська промислова компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 2 млрд 409 млн грн.

Про це повідомили в компанії. В "Інтерпайп" зазначили, що сплачена сума на 37% більше, ніж була перерахована державі за аналогічний період минулого року.

При цьому, відрахування до державного бюджету становили близько 1 млрд 803 млн грн (+40%), до місцевих бюджетів — 306 млн грн (+31%). Ще 300 млн грн (+26%) український виробник перерахував як ЄСВ.

"Компанія продовжує сплачувати значні обсяги податків до бюджетів усіх рівнів завдяки експортним замовленням. "Інтерпайп" виробляє продукцію із доданою вартістю для клієнтів у Євросоюзі, США та країнах Близького Сходу. Триває реалізація інвестпрограми, ключовим елементом якої є проєкт у Нікополі, що знаходиться у зоні бойових дій", — прокоментував Сергій Кузьменко, директор з економіки та фінансів "Інтерпайп".

Нагадаємо, "Інтерпайп" Віктора Пінчука – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2023 році "Інтерпайп" реалізував 387 тис. т трубної продукції та 95 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.

Загальна чисельність співробітників "Інтерпайп" становить близько 9,5 тис. При цьому у лавах ЗСУ чи інших силових структур служать близько 950 працівників компанії.