Недвижимость в Украине дорожает еще больше. На сколько выросли цены

Выросла стоимость и на аренду жилья

В последнее время стремительно растут цены не только на продукты, но и на недвижимость. Так, за третий квартал 2024 года стоимость выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Однако на первичном рынке квартиры подорожали больше всего. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Стоимость квартир на первичном рынке за год выросла на 14,1%, на вторичном – на 10,5%. К тому же, эти цифры зависят и от количества комнат.

На сколько подорожали квартиры:

однокомнатные на первичном рынке на 13,9%, на вторичном – на 10,0%,

двухкомнатные на первичном рынке на 14,8%, на вторичном – на 11,1%,

трехкомнатные на первичном рынке на 13,6%, на вторичном – на 10,3%.

Заметим, что по данным Госстата, за месячную аренду 1-комнатной квартиры в октябре 2024 года украинцы платили в среднем 7 149 гривен. Однако уже сейчас цена выросла на 0,7%, а с начала года — на 8,2%.

Самая высокая стоимость аренды в Украине в Закарпатской области, даже несмотря на то, что с начала 2024 года аренда здесь упала на 7,1% до 11 823 гривен.

Напомним, что аренда квартир в Киеве выросла в среднем не менее чем на 25-30% по сравнению с весенними ценами.

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