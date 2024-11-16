Вонь в квартирах, канализация в подвале: на оккупированном Донбассе жалуются на РФ (видео)

Денег на ремонты нет

В Донецкой области некоторые населенные пункты, оккупированные Россией еще с 2014 года, страдают от коммунальных катастроф. Так, в поселке Новый Свет коммуникации сгнили на столько сильно, что все течет в подвал.

Об этом рассказывают местные жители поселка на видео, опубликованном украинским блогером, журналистом и политическим обозревателем Денисом Казанским.

"Чтобы у меня канализация не шла из ванной и унитаза, коммунальщики сделали так, что все течет в подвал. Вонь стоит ужасная", — говорит мужчина.

Местные добавляют, что от этого трескаются дома, а на первом этаже постоянно нужно открывать окна — воняет. К тому же из-за этого в квартирах полно насекомых и комаров, которых даже холод не отпугивает.

"Вдруг оказалось, что все разговоры о том, как "придет Россия и все расцветет", были просто ложью. Теперь нет ни денег, ни оборудования, оккупационные власти не производят никаких ремонтов. И на бандеровцев проблемы уже не спишешь, потому что никаких бандеровцев уже 10 лет нет", — пишет Казанский.

По его словам, восстановление Донбасса — сказки, и верить в это нет смысла. Потому что Россия не имеет на это денег. Оккупанты трубы в подвалах не могут отремонтировать, куда уже там целые города строить заново.

При этом коммунальщики откровенно говорят, что нет ни техники для ремонтов, ни материалов, вот люди и живут в канализационных отходах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живут и чего ждут в оккупации жители Мелитополя.