Нерухомість в Україні дорожчає ще більше. На скільки зросли ціни

Зросла вартість і на оренду житла

Протягом останнього часу стрімко ростуть ціни не тільки на продукти, а й на нерухомість. Так, за третій квартал 2024 року вартість зросла на 11,7%, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Проте на первинному ринку квартири здорожчали найбільше. Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Зазначається, що вартість квартир на первинному ринку за рік зросла на 14,1%, на вторинному – на 10,5%. До того ж ці цифри залежать і від кількості кімнат.

На скільки подорожчали квартири:

однокімнатні на первинному ринку на 13,9%, на вторинному – на 10,0%,

двокімнатні на первинному ринку на 14,8%, на вторинному – на 11,1%,

трикімнатні на первинному ринку на 13,6% %, на вторинному – на 10,3%.

Зауважимо, що за даними Держстату, за місячну оренду 1-кімнатної квартири у жовтні 2024 року українці в середньому платили 7 149 гривень. Проте вже зараз ця ціна зросла на 0,7%, а з початку року — на 8,2%.

Найдорожча вартість оренди в Україні наразі у Закарпатській області, навіть попри те, що з початку 2024 року оренда тут впала на 7,1% до 11 823 гривень.

Нагадаємо, що оренда квартир у Києві зросла в середньому не менше ніж на 25-30% порівняно з весняними цінами.

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