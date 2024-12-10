Льготы в прошлом? Как государство может поддерживать ветеранов новым способом

Монетизация льгот для ветеранов войны должна стать действенным и справедливым элементом реформы ветеранской политики. От того, насколько сбалансированной и ответственной в этом вопросе будет позиция государства, зависит готовность будущих поколений вставать в защиту страны

Во вторник, 10 декабря, в агентстве Укринформ эксперты ОО "Украинское объединение "Мрия" совместно с Министерством по делам ветеранов представили концептуальные предложения по внедрению механизма монетизации на законодательном уровне. К обсуждению присоединились представители ветеранского сообщества и общественных организаций.

"Мы имеем дело с неработающей системой льгот, которая сформировалась еще в советское время. Она базировалась на том, что количество реальных ветеранов ежегодно уменьшалось, никто не думал о завтрашнем дне. С началом войны ситуация кардинально изменилась, и государство поняло, что обещания нужно выполнять Но новые механизмы должны учитывать нынешние реалии, ресурсные возможности, а главное – потребности людей. Монетизация, в отличие от распыленных малоэффективных льгот, позволит ветеранам самостоятельно определять свои приоритеты", — комментирует Юрий Гудыменко, глава ОО "Украинское объединение "Мрия".

Готовность осуществить на законодательном уровне предложения общественных экспертов выразил заместитель Министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько.

"Для государства важно достижение конкретных результатов: что дает ветерану та или иная услуга, как меняется его жизнь. Защитники и их семьи заслуживают уважения. И речь не только об идеологической составляющей, но и вполне прагматических вещах. Наша задача – оптимизировать все процессы, с которыми сталкивается ветеран, идти по пути цифровизации, введения адресных гарантий, поддержки в вопросах реабилитации и развития. То есть перестроить государство полностью с реактивной позиции на проактивное", — подчеркнул Руслан Приходько.

Предложенные механизмы реформы касаются, в первую очередь, монетизации двух ветеранских льгот: бесплатного проезда в общественном транспорте и получения земельных участков. Участники рабочей группы отмечают, что наследие представляет идеальное видение перехода от старой к современной льготной системе, которому еще предстоит пройти практическую проверку.

"При подготовке этой Белой книги мы всесторонне исследовали законодательство, судебные решения, проводили анкетирование, круглые столы, собирали информацию из разных источников. Должны учесть предыдущий опыт, все аргументы, чтобы программа монетизации стала действительно успешной. Реформа не должна ограничивать существующие права ветеранов", — подчеркивает Эдуард Трегубов, юрист, управляющий партнер юрфирмы "Солком".

Команда ОО "Украинское объединение "Мрия" начала наработку по оптимизации льготной системы для ветеранов в 2024 году, получив поддержку Международного фонда "Возрождение". Благодаря сотрудничеству общественных организаций, государства и международных партнеров планируется создать систему, которая будет отвечать современным вызовам и будет эффективной в долгосрочной перспективе.