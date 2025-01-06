Подорожает ли свет в этом году? Нардеп объяснил, есть ли необходимость в повышении цен

По мнению Сергея Нагорняка, разговоры о том, что нужны средства на восстановление энергетической инфраструктуры, являются манипуляцией

В 2025 году нет нужды повышать цену на электроэнергию. Действующий тариф покрывает необходимые расходы.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

"Потребности поднимать тариф (на электроэнергию – ред.) до 6 грн или до 6,30 грн абсолютно нет никакой в этом году. Я считаю, что правительство должно точно принять решение и продлить тариф в 4 грн 32 коп. до конца года, а то и до конца отопительного сезона с 2025 на 2026 год", – сказал парламентарий.

Он считает, что 4 грн 32 коп. (действующий тариф – ред.) – точно достаточно. А разговоры о том, что нужны средства на восстановление энергетической инфраструктуры и на другие вещи, являются манипуляцией.

"Они немного отличаются, эти деньги идут на другие нужды. Поэтому в поднятии тарифа нет никакой необходимости", – сказал Нагорняк.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко высказал уверенность в том, что тарифы на свет будут поднимать ориентировочно 1 июня до 6,32-6,64 грн за киловатт. Это связано с тем, что увеличение цен на транспортировку газа опосредованно влияет на себестоимость электроэнергии.