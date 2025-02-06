Украинские долларовые облигации начали стремительно дороджать из-за неожиданной причины

Тенденция к росту цены будет сохраняться еще долго

Долларовые облигации Украины растут уже несколько дней подряд и уже достигают своего исторического максимума. Это связано с растущими ожиданиями по поводу того, что на следующей неделе станут известны детали соглашения об окончании войны.

Об этом сообщает издание Bloomberg. По мнению одного из именитых экспертов, "рынок будет сохранять позитивный настрой вплоть до фактической встречи Трампа и Путина"

Известно, что долговые обязательства страны выросли, а облигации со сроком погашения в 2034 году достигли отметки в 60 центов за доллар. Это является самой высокой ценой с момента их выпуска в прошлом году.

"В этом году доходность долларовых облигаций Украины составила 7,8%, что позволило им стать одними из самых высокодоходных ценных бумаг на развивающихся рынках", — сообщает Bloomberg.

Такой стремительный рост цены на облигации связывают с ожиданиями того, что администрация президента США Дональда Трампа представит долгожданный план по прекращению войны России на территории Украины.

Стоит отметить, что облигации Украины в прошлом году восстановили около 60% своей стоимости, поскольку управляющие фондами активно покупали их. "Если на следующей неделе появится четкий путь к прекращению огня, то есть возможность для дальнейшего роста", — заявил изданию эксперт.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что его администрация якобы уже провела "очень серьезные дискуссии" с российской стороной по поводу войны в Украине. Издание The Associated Press сообщило, что Трамп и Путин могут уже в ближайшее время "принять меры" по прекращению боевых действий между Россией и Украиной.

При этом стало известно, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог не будет представлять союзникам план по прекращению войны России и Украины во время Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля в столице Баварии.

Об этом он заявил в интервью Newsmax. По его словам, данный "мирный план" будет представлять не кто иной, как сам президент США Дональд Трамп. Сам Келлог лишь проведет дискуссии с лидерами Европейского Союза.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у президента США Дональда Трампа пока что нет официального плана по прекращению российско-украинской войны.