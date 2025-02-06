Золото достигло исторического максимума в цене. Сколько оно стоит в Украине

Аналитики прогнозируют рост стоимости золота до 3000 долларов

В начале 2025 года стоимость золота установила новый исторический максимум — впервые оно стоит 2900 долларов. Но аналитики прогнозируют, что цена золота вырастет до 3000 долларов в течение трех месяцев.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным американских СМИ, дополнительный импульс росту цен на золото придали торговые пошлины, которые были введены президентом США Дональдом Трампом. Это решение способствовало усилению спроса инвесторов на активы, где можно сохранить золото.

Среди инвесторов это вызывает дискуссии о вероятном начале новой "золотой эры" в мире.

Источник: Bloomberg

Как отмечают аналитики, впервые с 1980 года стоимость золота демонстрирует стремительный рост. Показатели начала года превысили 10%. Кроме того, обострение геополитической ситуации в мире (включая российско-украинскую войну) лишь усиливает интерес к золоту, а центральные банки во многих странах мира происходит наращивание резервов.

Между тем, в Украине по состоянию на 6 февраля 2025 года стоимость одной тройской унции золота составляет 119 552 гривен. Об этом сообщает "Минфин".

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине появятся новенькие банкоматы с функцией обмена валют. Эти банкоматы поддерживают прием и выдачу одновременно гривен, долларов и евро.