Клиентка не оценила сарказм работника Приватбанка и пожаловалась на хамский ответ: детали скандала

Оператор Приватбанка высмеял клиента с оккупированной территории

Очередной случай пренебрежения людьми с оккупированных территорий вызвал волну возмущения среди пользователей сети. ПриватБанк позиционирует себя как учреждение, поддерживающее украинцев в сложных финансовых условиях, в частности, путем реструктуризации долгов. Однако практика показывает другое.

Недавно клиент ПриватБанка поделился возмутительной историей: во время звонка на горячую линию для оформления реструктуризации кредита для своего 70-летнего отца, проживающего в оккупированном Скадовском районе, оператор, как утверждает клиент, пренебрежительно отреагировал на упоминание об оккупации Херсонщины, саркастично спросив: "Как давно Херсон стал снова оккупированным?"

Реструктуризация долга в ПриватБанке

ПриватБанк предлагает клиентам услугу реструктуризации долга, которая предусматривает изменение условий кредитного договора для уменьшения финансовой нагрузки на заемщика. Это может включать продление срока кредита, понижение процентной ставки или установление нового графика платежей. Для оформления реструктуризации клиенту необходимо обратиться в банк с соответствующим заявлением и предоставить документы, подтверждающие сложное финансовое положение.

Отзывы недовольных клиентов

К сожалению, случаи ненадлежащего обслуживания клиентов не единичны. Некоторые заемщики жалуются на отсутствие четкого механизма реструктуризации и недостаточной поддержки со стороны банка.

Также один из клиентов отмечает: "В связи с состоянием здоровья возникла просроченная задолженность по кредитной карте ПриватБанка. После многократных звонков сотрудники банка предложили заключить договор реструктуризации долга. Я согласился. При подписании договора в отделении ПриватБанка мне озвучили полную сумму долга".

Этот инцидент подчеркивает важность надлежащей подготовки и чувствительности сотрудников банка к ситуациям клиентов, особенно пострадавших от военных действий или находящихся на оккупированных территориях. Банки должны обеспечивать высокий уровень обслуживания и поддержки для своих клиентов, независимо от их местожительства или обстоятельств.

Издание "Телеграф" отправило запрос в Приватбанк, чтобы узнать, известно ли им об этом случае и как решается проблема неуплаты по кредитам, если заемщик находится на временно оккупированной территории.

Рекомендации для клиентов

Если вы столкнулись с подобной ситуацией или испытываете трудности с обслуживанием в банке, рекомендуется обратиться в службу поддержки ПриватБанка через официальный сайт или мобильное приложение. При отсутствии надлежащей реакции можно подать жалобу в Национальный банк Украины или обратиться в другие регуляторные органы для защиты своих прав.

Ранее Телеграф писал, что в Украине появятся новенькие банкоматы с функцией обмена валют.