Данные в электронном и бумажном военном билете не совпадают: могут ли аннулировать бронь

Юрист объяснил, отменят ли бронирование в таком случае

Неточности в военных документах не влияют на статус военнообязанного. То есть разные данные в бумажных и электронных военно-учетных документах (ВУД) не повлияют на бронь от мобилизации.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA". Он отмечает, что с момента введения электронных ВУД в Украине как равноценных бумажным, некоторые военнообязанные граждане стали сталкиваться с проблемами.

В частности, в электронных документах иногда фиксируют другую военно-учетную специальность или вообще не указывают никакую, отличающуюся от информации в бумажных документах.

Один из таких военнообязанных поинтересовался, могут ли эти разногласия повлиять на актуальность его бронирования.

"Нет, броня не аннулируется", — ответил юрист, подчеркнув, что такие неточности не являются причиной для отмены брони.

Дерий подчеркнул, что процесс бронирования работников критически важных предприятий не зависит от данных в военном билете .

"Военнообязанные подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", — отметил правовед.

Напоминаем, на сегодня предприятия могут бронировать от мобилизации своих сотрудников исключительно через портал "Дія", в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76. Однако некоторые компании сталкиваются с проблемами во время этого процесса, в частности отказами в бронировании отдельных сотрудников.

Согласно действующему порядку, находящиеся в розыске сотрудники не могут быть забронированы . Снятие розыска возможно только после привлечения нарушителя к административной ответственности.

Ранее "Телеграф" писал, какие предприятия смогут давать бронь от мобилизации после 28 февраля. В Украине часть "критических" предприятий утратит этот статус.