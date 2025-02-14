Безналичный расчет в Украине станет проще. Что предлагает НБУ

Прием платежей без терминала: как QR-коды помогают бизнесу.

QR-коды — это особенно выгодно для малого бизнеса, поскольку снижает расходы на обслуживание, упрощает финансовые операции и делает оплату более удобной для клиентов.

Национальный банк Украины подробно объяснил, как бизнесу использовать QR-коды для приема безналичных оплат за товары и услуги.

Новый подход позволяет предпринимателям принимать платежи без необходимости устанавливать платежные терминалы или заключать дополнительные сделки с банками.

QR-код позволяет бизнесу получать платежи непосредственно на собственные счета с меньшей комиссией, чем при использовании платежных карт. Это также снижает риск ошибок при вводе реквизитов, поскольку вся информация автоматически считывается через сканер платежного приложения.

По данным НБУ, более 75% граждан с текущими счетами уже могут использовать QR-коды, в том числе через такие банки как ПриватБанк, monobank и Ощадбанк, поддерживающие эту функцию. Ожидается, что это количество будет расти благодаря расширению функционала мобильных приложений.

Кроме QR-кодов бизнес может обмениваться реквизитами через Deeplink – гиперссылки, содержащие платежные данные и формируемые по таким же правилам. Эта технология позволяет предпринимателям быстро и удобно предоставлять клиентам реквизиты без риска ошибок.

Для генерации QR-кода предприниматели могут перейти на сайт НБУ, где есть подробная инструкция, или могут воспользоваться сервисами своего банка или посторонними генераторами. Например, у Приват24 и Monobank есть опция быстрого создания QR-кодов для оплаты.

QR-коды уже используются многими малыми предпринимателями, в том числе кофейнями, магазинами и сервисными центрами, что делает процесс оплаты простым и удобным.

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