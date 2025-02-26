Доллар и евро сменили курс: сколько стоит валюта 26 февраля

Валютный рынок Украины: курсы доллара и евро.

В среду, 26 февраля, курс наличного доллара в украинских банках остается стабильным. В обменниках доллар несколько подешевел.

Средний курс продаж составляет 42,05 гривны за доллар, тогда как покупка осуществляется за 41,45 гривны. В то же время евро незначительно вырос – средний курс продаж составляет 44,10 гривны, а покупки – 43,55 гривны.

В обменниках доллар подешевел. Средний курс покупки американской валюты утром 26 февраля снизился до 41,65 гривны (оптовый курс от $500 – 41,55 грн), а продажи – до 41,73 гривны (оптовый курс от $500 – 41,75 грн). Евро в обменниках стоит 44,00 гривны за единицу (оптовый курс от 500 евро – 43,85 грн), а курс покупки установлен на уровне 43,85 гривны (оптовый курс от 500 евро – 43,95 грн).

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 41,74 грн, а по евро – 43,80 грн. Данные НБУ являются ориентиром для финансовых учреждений, однако фактические курсы могут отличаться в зависимости от банка или обменного пункта.

Финансовые эксперты отмечают, что курс валют в ближайшее время может изменяться из-за ситуации на международных рынках, динамики экспорта и состояния валютных резервов страны. Украинцам советуют проверять актуальные курсы перед обменом и выбирать выгодные предложения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что финансовые аналитики, банкиры и население Украины готовятся к дальнейшему росту курса доллара в ближайшие 12 месяцев. Прогнозы свидетельствуют, что курс может превысить отметку в 45 гривен за доллар.