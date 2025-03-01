Дарите любимой на 8 марта робот-пылесос? Сколько энергии он "съест" по тарифу в марте

Робот-уборщик может сэкономить не только время

Современные технологии позволяют экономить. Робот-пылесос является удобным помощником в доме, он не только добавит свободного времени, но может существенно повлиять на расход электроэнергии.

В среднем робот-пылесос потребляет от 30 до 60 Вт во время работы. Однако это зависит от модели, ее мощности и режима уборки. Например, возьмем среднее значение — 45 Вт.

Расчет затрат электроэнергии робота-пылесоса

Определяем продолжительность работы: допустим, робот-пылесос работает 1 час в день. Рассчитываем дневное потребление: 45 Вт х 1 ч = 0,045 кВт-ч. Рассчитываем месячное потребление: 0,045 кВт-ч х 30 дней = 1,35 кВт-ч. Рассчитываем стоимость: Возьмем тариф 4,32 грн за кВт-ч (на 1 марта 2025 года). 1,35 кВт-ч х 4,32 грн/кВт-ч = 5,8 грн.

Следовательно, использование робота-пылесоса в течение 1 часа в день обойдется около 5,8 грн в месяц по текущему тарифу. Это более экономно, чем уборка обычным пылесосом, который тратит в месяц около 10-15 кВтч ( 43,2 — 64,8 грн/мес).

Следует помнить, чем мощнее робот-пылесос, тем больше энергии он потребляет. Некоторые модели имеют разные режимы уборки, например, режим "турбо" может потреблять больше энергии. А если уборку делать чаще — затраты будут больше.

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