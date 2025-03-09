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Выгодно ли устанавливать солнечные панели в Украине: расчеты и реальные примеры

Автор
Елена Завальнюк
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Солнечные панели
Солнечные панели. Фото Коллаж "Телеграфа"

Как солнечная энергетика помогает сэкономить на электроэнергии

Солнечная энергетика становится все более популярной, как способ сэкономить на расходах на электроэнергию и уменьшить влияние на окружающую среду. Но так ли это выгодно?

"Телеграф" разбирался, как работают солнечные панели, сколько они стоят и за сколько времени окупаются на примере реальных расчетов.

Солнечные панели используют фотогальванические элементы для превращения солнечной энергии в электрическую. Установка панелей позволяет генерировать энергию для собственных нужд, а излишки продавать в сеть (в зависимости от программ поддержки, таких как "зеленый тариф" ). По мере развития технологий эффективность панелей постоянно растет, а их цена снижается.

Сколько это стоит?

Цена установки солнечной системы зависит от мощности и качества оборудования. Например:

  • Система мощностью 5 кВт для частного дома стоит около 5 000 – 7 000$. Это включает в себя стоимость панелей, инвертора, креплений и монтажа.
  • Дополнительная батарея для накопления энергии может добавить еще 2 000 – 3 000$ в общую сумму.

Выгодно ли это?

Предположим, средняя семья потребляет 300 кВтч электроэнергии в месяц. При тарифе 2,5 грн/кВт·ч (условно), расходы на электроэнергию составляют 750 грн в месяц. Установка солнечных панелей мощностью 5 кВт позволит:

  • Сэкономить 90-95% расходов на электроэнергию.
  • Окупаемость системы через 6–10 лет в зависимости от региона, уровня солнечной инсоляции и программ поддержки.

Пример: Киев

Для дома в Киеве система 5 кВт генерирует в среднем 5 500 кВтч в год, что почти полностью покрывает потребности средней семьи. За 10 лет сумма экономии составит около 90 000 грн, а после завершения окупаемости вы будете получать почти бесплатную электроэнергию.

Есть ли риски?

  • Начальные расходы: Стоимость оборудования и монтажа может быть значительна.
  • В зависимости от погоды: Зимой или в пасмурные дни генерация энергии снижается.
  • Необходимость обслуживания: Панели требуют периодической очистки и технического обслуживания.

Установка солнечных панелей может быть выгодным инвестиционным шагом для снижения затрат на электроэнергию. Однако важно оценить свои потребности, изучить условия подключения и рассмотреть возможности поддержки государства или местных программ.

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Теги:
#Тарифы #Коммунальные услуги #Коммунальные платежи #Солнечные батареи #Комунальні тарифи