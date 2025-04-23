Россию допустили на Евро с флагом и гимном: Испания сделала ход конем

Испанские власти не пустили в страну около 90% делегации РФ

Сборная России по бодибилдингу не сможет посетить чемпионат Европы-2025 в Испании в полном составе. Этот турнир должен был стать первым с полноценным возвращением российских бодибилдеров в международный спорт (с флагом и гимном), однако испанские власти не выдают визы российским спортсменам.

Об этом сообщает ТАСС. В итоге на соревнования в Испанию вместо 200 российских атлетов отправится всего 20. Это те спортсмены, у которых уже были на руках шенгенские визы или кто получал их как туристы самостоятельно.

"Посольство Испанского королевства отказало большинству российских спортсменов в визах, несмотря на официальное приглашение Международной федерации бодибилдинга (IFBB), письма поддержки от мэра Санта-Сусанны и от Министерства иностранных дел РФ при непосредственном участии Министерства спорта РФ", — гласит источник.

Отметим, в феврале российские спортсмены получили официальное приглашение от Международной федерации бодибилдинга для участия в чемпионате Европы. Руководство IFBB подтвердило, что россияне смогут соревноваться на этом турнире с флагом и гимном своей страны согласно решению международной федерации от 8 июля 2024 года. Чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу пройдет с 30 апреля по 5 мая в испанской Санта-Сусанне.

Напомним, в 2023 году Национальная Федерация бодибилдинга Украины оскандалилась сбором средств для спортсмена Вячеслава Макогона, у которого диагностировали рак желудка. Все бы ничего, но 50-летний бодибилдер регулярно посещал Россию, а также ездил на турниры к боевикам "ДНР" во время войны на Донбассе.