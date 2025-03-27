"Новую почту" обвинили в обмане: что возмутило клиентку и как отреагировала компания

Компания "Новая почта" не выполнила услугу адресной доставки, а компенсировала проблему промокодом.

Клиентка "Новой почты" рассказала о неприятном опыте сотрудничества с компанией. Она заказала доставку кровати для своего 84-летнего дедушки в отдаленное село, оформив услугу адресной доставки. Однако когда груз прибыл в отделение, курьер так и не позвонил, а когда дедушка набрал его сам, получил неожиданный ответ: "Машины нет, ищите транспорт самостоятельно".

Как сообщает женщина на официальной странице компании в Facebook, вместо ожидаемой доставки, старику пришлось самому решать проблему. Курьер отказался везти посылку, предложив найти машину собственноручно, а компания компенсировала бы 60 грн перевозчику.

Клиенты были возмущены: если бы они знали о таких нюансах заранее, то договорились бы о другом способе доставки, не заставляя пожилого человека самостоятельно ехать за грузом.

"Заплатили в куче около двух тысяч гривен, через другие сервисы это было бы дешевле", – отметила женщина.

Компания "Новая почта" принесла извинения и сообщила, что в качестве компенсации отправителю предоставили промокод, снижающий стоимость транспортировки груза до 30 кг до 1 грн.

Этот ответ еще больше разозлил клиентку: "Вы обманули пожилого человека, вы украли у меня деньги за доставку. А решаете это все промокодом? Почему этот промокод предлагаете вы, а стыд за это все чувствую я?"

Компания ответила, что с отправителем согласована компенсация в виде промокода и пообещала провести "работу с работниками".

По мнению пользователей, подобные случаи портят репутацию компании, позиционирующей себя как лидер в сфере логистики.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Укрпочта объявила о расширении аукционов неврученных посылок еще на шесть регионов: Львов, Тернополь, Днепр, Николаев, Запорожье и Хмельницкий. Компания объясняет, что посылки, которые остаются на складе более шести месяцев без запросов от отправителя или получателя, могут быть выставлены на аукцион согласно действующему законодательству.