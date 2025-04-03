Жителі передмість обурені: чому Нова пошта бере додаткові гроші за доставку

Клієнти Нової пошти скаржаться на доплати за доставку у села.

Клієнти "Нової пошти" знову стикаються з несподіваними доплатами. Цього разу мова йде про додаткові 25 грн за доставку у села та селища.

Одна з користувачок поскаржилася на офіційній сторінці компанії у Facebook, що її населений пункт формально вважається селом, хоча фактично це частина міста.

"Живу по суті в місті, по документах це село. Ніяких перешкод для доставки, ніяких додаткових кілометражів. Чому тепер вартість доставки зросла аж на 25 грн?" — написала клієнтка.

На це представники "Нової пошти" відповіли, що така доплата діє вже давно, а останнім часом змін у тарифах не відбувалося. Компанія пояснила, що раніше доплата стягувалася як за відправку, так і за отримання посилки у селі чи смт. Проте, за численними проханнями бізнес-клієнтів, які мають склади за межами міст, доплату за відправку було скасовано.

"Разом із тим собівартість доставки у села є значно вищою, ніж у місто, а ціни на пальне під час війни зросли удвічі", — зазначили у компанії.

Втім, жителька такого населеного пункту, як Крихівці, де розташовані багатоквартирні будинки та проживає понад 12 тисяч людей, не розуміє, чому вона змушена переплачувати за доставку.

"Наше відділення не нове, доплат ніяких не було, досі все було добре. Перевірте, будь ласка. Крихівці, відділення №2. Подивіться на карту – тут немає жодних додаткових витрат", — написала жінка.

Раніше "Телеграф" писав про те, що клієнтка "Нової пошти" розповіла про неприємний досвід співпраці з компанією. Вона замовила доставку ліжка для свого 84-річного дідуся у віддалене село, оформивши послугу адресної доставки. Однак, коли вантаж прибув у відділення, кур'єр так і не зателефонував, а коли дідусь набрав його сам, отримав несподівану відповідь: "Машини немає, шукайте транспорт самостійно".