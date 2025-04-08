С переводов на карту нужно платить два налога: какие и почему

Доходы физических лиц подлежат декларированию и налогообложению

Украинцы должны платить налоги с переводов на карту, даже если это 1 гривна. Касается это средств, кроме стипендии, пенсии, зарплаты или выплаты, которые считают доходом.

А доход — это поступления, которые увеличивают финансовую состоятельность лица, независимо от того, были ли они одноразовым или регулярным. По Налоговому Кодексу доходы физических лиц (не путайте с физическими лицами предпринимателями — ФЛП, ФОП в укр.языке) должны декларироваться и облагаться двумя видами налогов.

Более подробно на самые распространенные вопросы по этой теме ответили в материале: С переводов на карту нужно платить налоги: почему и кого это касается, ответы на главные вопросы

Речь идет о НДФЛ (налог на доходы физических лиц — в укр.языке ПДФО) и военном сборе. Какая же сумма этих налогов уплачивается:

НДФЛ (налог на доходы физических лиц — в укр.языке ПДФО) — 18%

Военный сбор — 5%.

Однако если налог уплачивается с доходов за 2024 год, то военный сбор составляет 1,5 %. Дело в том, что только в декабре 2024 вступил в силу закон об увеличении военного сбора для физических лиц до 5%.

Ранее "Телеграф" писал, что Министерство экономики Украины опубликовало новый перечень автомобилей, подлежащих транспортному налогу в 2025 году. В этом году список сократился почти на 120 моделей по сравнению с 2024 годом.