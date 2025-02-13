Китай скупает золото: почему это сигнал нового глобального кризиса

Золото вместо доллара: к чему готовится Пекин?

В последние годы наблюдается очень активное наращивание золотых резервов Китаем. Это часть более широкой стратегии финансовой безопасности страны и стремление минимизировать влияние доллара на экономику.

В частности, в 2019 году, накануне пандемии COVID-19, был зафиксирован первый пик закупок золота. Пока наблюдается новый, еще более выраженный пик, объемы которого вдвое превышают показатели 2019 года. Эта тенденция может свидетельствовать о подготовке Китая к возможным экономическим или геополитическим потрясениям. Об этом на своей странице сообщает Алексей Кущ.

Как отмечает экономист, подобная стратегия наблюдалась и в России накануне 2022 года, когда Центральный банк РФ активно избавлялся от американских казначейских облигаций, инвестируя средства в золото. На сегодняшний день запасы золота в резервах ЦБ РФ оцениваются более чем в 180 миллиардов долларов, что компенсирует потери от заблокированных активов в европейском депозитарии Euroclear на аналогичную сумму.

Китай также уменьшает свои вложения в американские казначейские облигации: с 1,4 триллиона долларов до 700 миллиардов долларов, и предположительно продолжит эту тенденцию, переориентируясь на золото. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о подготовке Китая к возможному геополитическому противостоянию с США, которое может проявляться в разных областях: технологиях, санкциях, торговле и прокси-войнах.

Текущие цены на золото

По состоянию на 13 февраля 2025 года средняя стоимость золота в банках Украины составляет 120 566 грн за тройскую унцию.

На мировом рынке цена золота составляет 2891 долларов за тройскую унцию. Стоит отметить, что цены на золото демонстрируют отрицательную динамику: за последние пять дней они снизились на 4,62%, хотя с начала года выросли на 26,41%.

Золотовалютные резервы Украины на 2025 год

По состоянию на 31 января 2025 года официальные резервные активы Украины составили 43 003,06 миллиона долларов США. Из этой суммы монетарное золото (включая золотые депозиты и золото в свопах) составляло 2450,1 миллиона долларов, что составляет 5,70% от общего объема резервов.

Наращивание золотых резервов Китаем и уменьшение зависимости от доллара сигнализирует о стратегической подготовке страны к возможным глобальным экономическим потрясениям. Подобные действия, как в случае с Россией до 2022 года, свидетельствуют о нарастании геополитического напряжения. Украина, имея стабильный золотовалютный запас, готова к возможным вызовам, хотя доля золота в резервах остается относительно небольшой.

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