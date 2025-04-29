Вырастет ли цена б/у авто в 2025 в Украине? Гетманцев поставил точку в вопросе

Обновленный Налоговый кодекс вызвал вопрос

В Украине не вырастут цены на подержанные автомобили, несмотря на вступление в силу обновленного Налогового кодекса. В 2025 году не будет никаких изменений в налогообложении б/у транспорта.

Об этом заявил нардеп Даниил Гетманцев, передает "Труха Україна". Отмечается, что распространяемая в сети информация о повышении цен на б/у авто неправдива.

"Единственное что — с 1 января 2025 года выросла ставка военного сбора с 1,5% до 5%, это и есть единый налог, который уплачивается с продажи. Ни о каких 23% речь не идет", — говорит нардеп.

Своим заявлением он опроверг информацию, что якобы в 2025 году может вырасти стоимость подержанных авто от 10 до 23% из-за налогов. Отмечается, что в обновленном Налоговом кодексе Украины, вступившем в силу с 1 декабря 2024 года, физические лица, продающие автомобили, обязаны платить два налога.

В частности, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Но ставки зависят от количества сделок и типа транспорта.

В то же время в Налоговом кодексе указано:

первое соглашение на год вообще не облагается налогом;

второе соглашение – 5% НДФЛ и 5% военного сбора;

третье и последующие соглашения –18% НДФЛ и 5% военного сбора.

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