Вырастет ли цена б/у авто в 2025 в Украине? Гетманцев поставил точку в вопросе
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Обновленный Налоговый кодекс вызвал вопрос
В Украине не вырастут цены на подержанные автомобили, несмотря на вступление в силу обновленного Налогового кодекса. В 2025 году не будет никаких изменений в налогообложении б/у транспорта.
Об этом заявил нардеп Даниил Гетманцев, передает "Труха Україна". Отмечается, что распространяемая в сети информация о повышении цен на б/у авто неправдива.
"Единственное что — с 1 января 2025 года выросла ставка военного сбора с 1,5% до 5%, это и есть единый налог, который уплачивается с продажи. Ни о каких 23% речь не идет", — говорит нардеп.
Своим заявлением он опроверг информацию, что якобы в 2025 году может вырасти стоимость подержанных авто от 10 до 23% из-за налогов. Отмечается, что в обновленном Налоговом кодексе Украины, вступившем в силу с 1 декабря 2024 года, физические лица, продающие автомобили, обязаны платить два налога.
В частности, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Но ставки зависят от количества сделок и типа транспорта.
В то же время в Налоговом кодексе указано:
- первое соглашение на год вообще не облагается налогом;
- второе соглашение – 5% НДФЛ и 5% военного сбора;
- третье и последующие соглашения –18% НДФЛ и 5% военного сбора.
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