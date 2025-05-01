В США могут ввести 500% пошлины для покупателей российских энергоносителей. По каким странам это ударит

Этот законопроект, по словам Грэма, "является инструментом в арсенале президента Трампа"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги готовы поддержать законопроект, который введет новые "сокрушительные" санкции против России и тарифы для стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые товары, если президент РФ Владимир Путин не приступит к серьезным переговорам по прекращению войны в Украине. Грэм сказал об этом после подписания соглашения о недрах между Украиной и США.

Об этом сообщает Bloomberg. По словам сенатора, цель законопроекта — помочь президенту США Дональду Трампу в его усилиях по прекращению войны России против Украины.

Документ предусматривает введение 500% тарифа на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Другие санкции будут также запрещать гражданам США покупать российский суверенный долг.

"Я хочу переговорного завершения войны, достойного и справедливого. Я думаю, что Трамп — лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают мнение Сената, что мы видим главным злодеем Россию", — заявил Линдси Грэм.

Сенатор подчеркнул, что Путин "совершит огромную ошибку, пытаясь играть с Трампом". Этот законопроект, по словам Грэма, "является инструментом в арсенале президента Трампа".

Грэм добавил, что у него есть достаточная поддержка в Палате представителей, чтобы также вынести законопроект о санкциях на рассмотрение там. По мнению сенатора, меры, предусмотренные документом, могут "разгромить" российскую экономику.

Что известно о законопроекте Sanctioning Russia Act of 2025

Он был подан Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блументалем. Документ содержит первичные и вторичные санкции в отношении России и поддерживающих ее агрессию стран в случае отказа Москвы от переговоров, нарушения соглашения или повторного вторжения в Украину. Также предлагается 500-процентная пошлина на импорт из стран, покупающих российские энергоносители и уран, сообщал WSJ.

В пресс-службе Грэма объяснили, что прежде всего ограничения ударят по Китаю, Индии и Ирану. Там отметили, что, несмотря на потенциальное влияние на некоторые европейские страны, на переговорах с представителями Германии, Великобритании, Польши, Франции и других союзников удалось достичь согласия: пора определиться, с кем они — с Западом или с Россией.

Какие страны закупают энергоносители у России

По данным Ежемесячного анализа российского экспорта ископаемого топлива и соответствующих санкций, в феврале текущего года пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС вместе заплатили России 1,3 млрд евро за свой импорт. Более половины которого составил СПГ (сжиженный природный газ).

Какие страны покупают российские энергоносители

Уголь: с 5 декабря 2022 г. и до конца февраля 2025 г. Китай приобрел 45% всего российского экспорта угля. Индия (18%), Турция (10%), Южная Корея (10%) и Тайвань (5%) завершили пятерку самых больших покупателей.

с 5 декабря 2022 г. и до конца февраля 2025 г. Китай приобрел 45% всего российского экспорта угля. Индия (18%), Турция (10%), Южная Корея (10%) и Тайвань (5%) завершили пятерку самых больших покупателей. Сырая нефть: Китай закупил 47% российского экспорта нефти. Далее следуют Индия (38%), ЕС (6%) и Турция (6%).

Китай закупил 47% российского экспорта нефти. Далее следуют Индия (38%), ЕС (6%) и Турция (6%). Нефтепродукты: крупнейший покупатель — Турция, она приобрела 25% российского экспорта нефтепродуктов. На втором месте Китай (12%), на третьем – Бразилия (11%).

крупнейший покупатель — Турция, она приобрела 25% российского экспорта нефтепродуктов. На втором месте Китай (12%), на третьем – Бразилия (11%). СПГ: Больше всего приобрел ЕС — 50% российского экспорта СПГ. Далее следует Китай (21%) и Япония (18%).

Больше всего приобрел ЕС — 50% российского экспорта СПГ. Далее следует Китай (21%) и Япония (18%). Трубопроводный газ: ЕС также являлся крупнейшим покупателем, приобретя 39% российского трубопроводного газа. Китай купил 28%, а Турция – 27%.

Как сообщал "Телеграф", высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас заявила, что у Европейского Союза уже есть план действий на случай, если из-за саботажа Венгрии не удастся продлить антироссийские санкции в июле этого года. Однако Брюссель постарается все же сохранить единство своих членов, даже таких, как Венгрия.