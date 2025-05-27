Украинцы могут потерять свое жилье после завершения войны: депутат объяснил причину

Пожилым людям справиться могут помочь дети и внуки

После завершения войны в Украине могут начаться массовые взыскания жилья за долги по коммунальным услугам – сумма задолженности уже превысила 200 миллиардов гривен. Большинство граждан сейчас вынуждены выбирать между базовыми расходами и оплатой коммунальных услуг, при этом не имея четкого плана преодоления долговой нагрузки.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по ЖКХ Алексей Кучеренко. "Они не знают, что дальше делать с этим долгом. Они говорят: "Мы просто живем. Нам бы изо дня в день пережить"", — отметил Кучеренко.

Он добавил, что в случае отсутствия родственников, которые могут урегулировать задолженность, люди оказываются в тупике.

Депутат подчеркнул, что хотя принудительное изъятие жилья из-за долгов не проводится, подобные процессы могут активизироваться после войны. Он предостерег, что в случае политического усиления либертарианских подходов, в частности в экономике и частной собственности, этот вопрос возникнет особенно остро: "Я просто в этом убежден – они начнут забирать эти квартиры".

Кучеренко также обратил внимание на межпоколенческую ответственность за наследственное имущество. По его словам, есть надежда, что с долгами помогут разобраться дети или внуки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с 1 июня 2025 года для украинцев, владеющих большими квартирами или частными домами, вводится дополнительный платеж — налог на недвижимость.