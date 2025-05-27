Українці можуть втратити своє житло після завершення війни: депутат пояснив причину

Людям похилого віку впоратися можуть допомогти діти та онуки

Після завершення війни в Україні можуть розпочатися масові стягнення житла за борги з комунальних послуг – сума заборгованості вже перевищила 200 мільярдів гривень. Більшість громадян зараз змушені обирати між базовими витратами та оплатою комунальних послуг, при цьому не маючи чіткого плану подолання боргового навантаження.

Про це заявив народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань ЖКГ Олексій Кучеренко. "Вони не знають, що далі робити з цим боргом. Вони кажуть: "Ми просто живемо. Нам би день в день пережити"", — зазначив Кучеренко.

Він додав, що у разі відсутності родичів, які можуть врегулювати заборгованість, люди опиняються у "глухому куті".

Депутат наголосив, що хоча наразі примусове вилучення житла через борги не проводиться, подібні процеси можуть активізуватися після війни. Він застеріг, що у разі політичного підсилення лібертаріанських підходів, зокрема в економіці та приватній власності, це питання постане особливо гостро: "Я просто в цьому переконаний – вони почнуть забирати ці квартири".

Кучеренко також звернув увагу на міжпоколінну відповідальність за спадкове майно. За його словами, є надія, що з боргами допоможуть розібратися діти або онуки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з 1 червня 2025 року для українців, які володіють великими квартирами або приватними будинками, запроваджується додатковий платіж — податок на нерухомість.