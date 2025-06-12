Странные колебания цен на АЗС: эксперт объяснил, чего ждать украинцам

Эксперт пояснил, подорожает ли горючее из-за инфляции и как сделка с Трампом повлияет на рынок

За последний год цены на горючее в Украине и так существенно выросли, а сейчас появились новые вызовы: сокращение посевных площадей из-за войны войны, нестабильный курс доллара и неожиданно стремительное ускорение инфляции до 15,9%. Высокая инфляция особенно отразилась на пищевых продуктах и стоимости услуг.

Приведут ли эти факторы к новой волне подорожания на заправках? "Телеграф" обратился за ответами к руководителю группы А-95, эксперту по рынку топлива Украины Сергею Куюну. Специалист также объяснил, как соглашение с действующим президентом США Дональдом Трампом о полезных ископаемых может повлиять на топливный рынок Украины.

Что определяет стоимость бензина и топлива для украинских потребителей

— Ожидаются ли колебания цен на топливо в ближайшее время, учитывая ускорение инфляции до 15,9% и сокращение посевных площадей из-за захвата новых территорий?

— На самом деле, эти внутренние факторы, касающиеся земель, посевной, спроса как такового, они уже давно не влияют на цены на топливо. Влияет только на мировой рынок. Какая там цена, соответственно такая будет у нас. Сейчас у нас происходят очень разные, разнонаправленные движения. Вчера розничная цена подорожала в сетях, дизель остался стабильным, а сжиженный газ подешевел. Я такого даже не помню, чтобы когда-то такое было – обычно цены на разные виды горючего двигались в одном направлении, а здесь – в диаметрально противоположных, как лебедь, рак и щука.

— У вас есть предположение, почему это могло произойти?

— Зависит от того, что разные наценки на разные марки горючего. По бензинам мы видели, что наценка минимальна за последний год и, в принципе, это позволяло прогнозировать рост роста. А по дизельному топливу она на самом деле была даже избыточной, но закупочная цена увеличилась и, соответственно, это позволило незаметно для потребителя пройти этот период. А по сжиженному газу провалилась цена закупочная.

Прогноз цен на разные виды топлива

— Каковы ваши прогнозы по ценам в ближайшее время?

— На сжиженном газе ожидаем, что цена может упасть еще на гривну. Мы считаем, что дизель еще может немного просесть в цене, а стоимость бензина, скорее всего, не изменится.

Как повлияет на рынок соглашение с Трампом

— Украина подписала с Трампом соглашение о полезных ископаемых. Может ли это повлиять на топливный рынок Украины? Могут ли зайти новые участники на рынок?

— Если у нас в идеале больше добывать нефти, меньше будем ее импортировать или экспортировать. Соответственно, меньше у нас будет погрузка на валютный баланс. Меньше будем покупать, меньше будем выводить валюты. Это больше для экономики выгоды. Чем больше мы будем производить, тем лучше.

— Но это не отразится на ценах?

— Скорее, просто экономика станет мощнее. Она будет меньше тратить и больше зарабатывать. Цены на горючее устанавливает рынок. В частности, рынок мировой. Даже если мы на 100% себя снабдим своей нефтью, мы все равно будем устанавливать цены по мировому рынку.

Потому что это всегда работает так. Мы сейчас очень импортозависимы. Даже если мы будем иметь свою нефть, все равно ценообразование будет происходить от импортного паритета. За сколько ты можешь купить в другом месте – столько оно будет стоить и на внутреннем рынке. И не важно, где взялось это горючее — то ли мы его привезли, то ли мы его добыли, то ли мы его выработали. Все равно стоимость горючего будет мировой рынок нам диктовать.

Динамика цен на топливо, по данным сайта Минфин

Ранее "Телеграф" писал, что происходит с рынком горючего после новых заявлений Трампа.