Под экономику Украины заложили "бомбу": грозит ли нам дефолт и как это может быть

"Телеграф" пообщался с экспертами, чтобы узнать, какая сейчас ситуация в украинской экономике

Дефолт Украины в 2025 всерьез обсуждают эксперты и ряд СМИ. Тревожные настроения связаны с последствиями политики, которую проводили "попередники". Украинцы, начитавшись панических статей, задаются вопросом — "что теперь будет?". К тому 4 июня международное рейтинговое агентство агентство S&P расценило как дефолт отказ Украины платить по облигациям.

"Телеграф" разбирался о том, возможен ли "настоящий" дефолт в 2025 году, каковы могут быть его последствия для рядового украинца и кто заложил "бомбу" под бюджет страны.

Дефолт простыми словами

"Дефолт" с английского переводится как "неисполнение обязанностей". Это невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.

Если объяснять понятие "дефолт" проще, то это когда страна или, например компания, не может в сроки выплатить долг. Это неспособность выполнить финансовые обязательства.

Существует два вида дефолта: банкротство и технический дефолт. В первом случае это невозможность государства выплатить долги, как внутренние, так и внешние. Страна не может покрыть свои расходы и из-за этого есть риск кризиса, происходит девальвация валюты или проводятся переговоры о реструктуризации долга. А во втором случае — когда заемщик нарушает условия долга. К примеру, не может выплатить проценты по кредиту или нарушил договоренности о сроках или условиях платежа.

Если дефолт объявляет государство, то долги и споры подлежат урегулированию на международном уровне.

Рейтинг S&P

S&P (Standard & Poor’s) — это международное рейтинговое агентство, одно из крупнейших и самых известных в мире. Оно специализируется на оценке кредитоспособности стран, компаний и финансовых инструментов, выдавая кредитные рейтинги.

Кредитный рейтинг — это оценка риска того, насколько вероятно заемщик (страна или компания) сможет вовремя и полностью выполнить свои финансовые обязательства, то есть вернуть долг.

Чем выше рейтинг от S&P, тем более надежным считается должник, и наоборот — низкий рейтинг сигнализирует о высоких рисках дефолта (невыплаты долга).

S&P помогает инвесторам принимать решение, стоит ли вкладывать деньги в определенные активы, а правительствам и корпорациям — привлекать финансирование на рынке.

Почему сейчас заговорили о дефолте

Еще в середине весны издание FT выпустило тревожную статью о возможном скором дефолте Украины. В Вашингтоне в это время состоялась встреча представителей Украины с держателями долга на 2,6 миллиарда долларов, в ходе которой страна не смогла достичь соглашения о реструктуризации государственного долга. В Министерстве финансов Украины заявили журналистам, что после провала переговоров "рассмотрят все доступные варианты".

"Киеву придется решить, объявить ли дефолт по платежу в размере около 600 млн долларов, который должен быть произведен в конце мая и связан с показателями экономики в 2023 году, если он не сможет вовремя достичь соглашения о реструктуризации", — писали журналисты.

30 мая Украина в Министерстве финансов Украины сообщили, что Украина не совершила выплату по долговым обязательствам в размере 665 миллионов долларов владельцам ВВП-варрантов в установленный срок — до 2 июня.

Что еще за варранты и откуда они взялись

Речь идет о долге, появившемся у Украины еще в 2015 году. Это так называемый долг на рост экономики по ВВП варрантам (ВВП варранты — ценные бумаги, выпускаемые государством, а выплаты по нему зависят от роста ВВП страны-эмитента). Этот долг появился еще в 2015 году во время президентства Петра Порошенко. Тогдашний министр финансов Наталья Яресько провела реструктуризацию части государственного долга, в результате которой 20% долга были переведены из прямого долга государства в государственные деривативы.

Наталья Яресько

Подробнее о варрантах Яресько

Государство, снизив сумму долга на 3 миллиарда, дало взамен кредиторам обязательства выплачивать проценты из расчета этой суммы на протяжении 20 лет и при условии что, ВВП Украины (который на тот момент упал в два раза) восстановится на 20% от минимума.

Проще: когда ВВП Украины растет более чем на 3%, мы должны выплачивать проценты.

Почему варранты, это "бомба" под бюджетом Украины

"Телеграф" обратился к экономисту Олегу Пендзину, чтобы узнать о ситуации в Украине в контексте разговоров о дефолте.

"Есть еврооблигации Украины под названием "евробонды", а есть те варранты, которые выпускались во времена Яресько и в 2016 году привязывались к росту ВВП Украины.

По государственным облигациям нет никаких претензий со стороны кредиторов. Что касается варрантов, здесь ситуация сложная, потому что варрант привязывается к росту ВВП", — пояснил эксперт.

По словам Пендзина, если рост ВВП более трех процентов, все, что выше, оплачивается держателями варрантов.

"Но в 2022 году мы потеряли 30 процентов ВВП. И сейчас, восстанавливаясь, соответственно, процент больше, потому что база сравнения меньше. Но держатели варрантов идти на это не хотят. Возникли определенные моменты, но Украина на сегодняшний момент не является реципиентом международных финансовых рынков", — говорит собеседник издания.

Ранее финансист Дмитрий Алексеенко в комментарии "Телеграфу" называл схему с ВВП варрантами — "откровенным грабежом".

"В 2023 году ВВП вырос больше, и мы должны заплатить 600 млн долларов процентов. Но ситуация по сравнению с 2015 годом, когда подписывали эти долговые обязательства, сильно изменились.

По моему мнению, это кабальные обязательства, которые нужно обжаловать и пересматривать, схема с ВВП варрантами это откровенный грабеж даже в мирное время, что уж говорить о военном", — считает Алексеенко.

Позиция Украины

Украина напомнила владельцам Государственных деривативов, что в соответствии с решением Правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет действовать до завершения процесса их реструктуризации.

В августе 2024 из условий государственных деривативов было изъято положение о кросс-дефолте. Это означает, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы финансовой стабильности государства.

"Мораторий на платежи по государственным деривативам является частью более широкой стратегии Украины, объявленной в августе 2024 года во время реструктуризации государственного долга. Эта стратегия предполагает справедливое и равноправное отношение ко всем кредиторским требованиям в пределах периметра реструктуризации с целью восстановления долговой устойчивости в рамках Программы МВФ.

Украина остается преданной конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и продолжает консультации по достижению справедливой и комплексной реструктуризации государственных деривативов, которая обеспечит долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы восстановления и восстановления страны", — заявили в Минфине.

Проще говоря, Украина, понимая проблему с варрантами для бюджета, не планирует выплачивать этот долг прямо сейчас. Вместо этого страна продолжает переговоры с держателями этих финансовых инструментов, чтобы реструктуризировать долг — то есть изменить условия его выплаты.

Может ли Украина объявить дефолт

Экономист, экс-член совета НБУ Виталий Шапран в комментарии "Телеграфу" пояснил, что для объявления дефолта в полной мере, Украине необходимо не платить по обязательствам.

"Что касается ВВП-варрантов, украинская сторона четко дала понять, что считает этот случай форс-мажором, который вызван перепадом в динамике ВВП во время войны. Международные рейтинговые агентства реагируют на это событие, поскольку опасаются судебных процессов со стороны владельцев варрантов, но их позиция абсолютно ничего не изменит", — говорит собеседник.

Он добавил, что финансирование за время войны в Украине сильно сместилось в сторону официальных кредиторов. Наша страна почти не проводит рыночные заимствования на внешних рынках.

Кроме того, Украина продолжает обслуживать свои внешние обязательства.

"Уверен, что нашему Минфину не следует подвергаться шантажу фондовых спекулянтов и международных рейтинговых агентств", — подытожил Шапран.

Что будет, если Украина объявит дефолт

Олег Пендзин объяснил, что для рядового украинца ситуация никак не поменяется и он даже не прочувствует изменений.

На сегодняшний день основные заимствования Украины, обеспечивающие макроэкономическое финансирование, то есть покрытие дефицита бюджета, сойдутся за счет украинских партнеров, которые предоставляют деньги нашей стране как суверенной. Не по облигациям.

"Поэтому в данной ситуации мы же живем, по сути, в техническом дефолте с 22-го года. Мы постоянно реструктуризируем свои обязательства. Нам все равно дают деньги. Вот на 25-й год кредит на 50 миллиардов предоставили страны J7", — добавил Пендзин.

Также эксперт отметил, что у Украины есть внутренний долг и внешний долг.

"По внутреннему долгу нет вообще никаких вопросов. Облигации ОГП выпускаются и выплачиваются своевременно. Речь идет только о структуризации внешних заимствований", — подытожил он.

Как вообще выглядит дефолт

Дефолт в разных странах проявляется по-разному, но может привести к серьёзным проблемам для экономики. Среди его возможных последствий:

Обесценивание национальной валюты:

Дефолт может привести к падению курса национальной валюты, что вызывает инфляцию и снижает покупательную способность населения.

Снижение уровня жизни:

Инфляция и падение доходов из-за дефолта приводят к снижению уровня жизни населения.

Вывод капитала:

Иностранные инвесторы могут выводить свой капитал из страны, что усугубляет экономическую ситуацию.

Снижение кредитного рейтинга:

Дефолт приводит к снижению кредитного рейтинга страны, что усложняет получение новых кредитов.

Социальные проблемы:

Дефолт может приводить к росту безработицы, снижению зарплат и пенсий, а также к ухудшению социальной сферы.

Примеры дефолтов в разных странах:

Россия (1998):

Дефолт произошёл по внутренним долгам, что привело к резкому обесцениванию рубля и экономическому кризису, который являлся одним из самых тяжёлых экономических кризисов в истории России. Толчок к возникновению кризиса дали два внешних фактора: резкое снижение мировых цен на товары топливно-энергетического комплекса (основной статьи российского экспорта) и вспыхнувший в середине 1997 года кризис в Юго-Восточной Азии, обваливший курсы национальных валют Малайзии, Индонезии, Бангладеш, Бирмы и Таиланда. Все это на фоне тяжёлой экономической ситуации в стране, усугублявшейся макроэкономической политикой, проводившейся государством.

Последствия кризиса серьёзно повлияли на развитие экономики и страны. Курс рубля менее чем за полгода упал в 3,2-3,5 раза — в воскресенье, 16 августа — с 6,8 рубля за доллар перед дефолтом вплоть до 21-22 рублей за доллар к 1 января 1999 года.

Курс доллара США по отношению к рублю во второй половине 1998 года

Отрицательные результаты состояли в том, что было подорвано доверие населения и иностранных инвесторов к российским банкам и государству, а также к национальной валюте. Разорилось большое количество малых предприятий. Банковская система оказалась в коллапсе минимум на полгода, несколько банков объявили о банкротстве.

Россия 1998 год - митинг с требованием погасить долги по заработной плате. Фото: Бахтиёр Абдуллаев/ commons.wikimedia

Аргентина (2001):

Аргентинский экономический кризис — кризис, произошедший в экономике Аргентины в конце 1990-х — начале 2000-х годов. С точки зрения макроэкономики, кризисный период начался с уменьшения реального ВВП в 1999 году и закончился в 2002 году с возвратом роста ВВП, однако причины коллапса аргентинской экономики и их влияние на население видно и сейчас. Иногда кризис датируется только 2001—2002 годами.

Кульминацией кризиса стали беспорядки декабря 2001 года, в ходе которых страну захлестнула волна мародерств. Тогда же Аргентина объявила о крупнейшем в истории дефолте (80 миллиардов долларов).

Последствия: В краткосрочной перспективе в Аргентине резко упал уровень ВВП, значительно снизилась покупательная способность населения, значительно увеличился уровень бедности. По данным Всемирного банка, количество населения за чертой бедности в Аргентине выросло с 28,9 % в 2000 году до 35,4 % в 2001 году и достигло пика в 2002 году (54,3 %), после чего начало снижаться и достигло 9,9 % в 2010 году. В 2001 году соотношение внешнего государственного долга к ВВП составляло 56,9 % от ВВП, но из-за дефолта и падения ВВП к 2002 году этот показатель вырос до 153,2 %, после чего начал снижаться на 20—40 % в год. С 2001 года в Аргентине снижалась безработица (18,3 % в 2001 году, 17,9 % в 2002 году, 16,1 % в 2003 году; в 2009 году — 8,6 %).

Беспорядки в Аргентине на фоне экономического кризиса. Фото: Wikipedia

Прогнозы и риски для Украины

Вице-президент ICC Ukraine (Украинского национального комитета Международной торговой палаты) по налогообложению, учету и аудиту Дмитрий Алексеенко высказал свое мнение о возможных сценариях для дальнейшей украинской долговой политики.

"Пропуск Украины платежа в размере 665 млн дол. США по ВВП-варрантам 2 июня 2025 поставил точку в длительном противостоянии с кредиторами вокруг долговых обязательств, взятых правительством А.Яценюка в 2015 г. в зависимости от темпов роста ВВП", — сказал эксперт.

По его словам, по состоянию на конец апреля 2025 года, общий государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 179,97 млрд дол. Это примерно 92% 74,5% приходится на внешний долг (134,08 млрд. долл. США). Такая пропорция отражает ограниченные возможности внутреннего рынка и критическую зависимость от международной поддержки.

Среди основных кредиторов:

Европейский Союз – 57,12 млрд. дол.

Международный банк реконструкции и развития (16,12 млрд долл.)

Международный валютный фонд (13,94 млрд долл).

Алексеенко подчеркнул, что у украинской долговой политики в будущем есть два сценария:

Пессимистический . В этом случае предполагается эскалация конфликта и уменьшение международной поддержки, что может привести к кризису ликвидности и невозможности обслуживания долга. Тогда Украина будет вынуждена столкнуться с потребностью в широкомасштабной реструктуризации всего внешнего долга, включая ссуды международных финансовых организаций.

. В этом случае предполагается эскалация конфликта и уменьшение международной поддержки, что может привести к кризису ликвидности и невозможности обслуживания долга. Тогда Украина будет вынуждена столкнуться с потребностью в широкомасштабной реструктуризации всего внешнего долга, включая ссуды международных финансовых организаций. Оптимистический. По такому сценарию будет достижение устойчивого мира и масштабное международное финансирование восстановления на льготных условиях. Наша страна смогла бы воспользоваться "дивидендами мира" для ускоренного экономического роста и постепенного снижения долговой нагрузки. Но даже при положительном сценарии необходимо дополнительное списание долга или существенное продление сроков погашения для обеспечения долгосрочной устойчивости. Без дальнейшей внешней поддержки на подобных условиях, Украина быстро столкнется с кризисом долговой устойчивости. Это делает страну заложником геополитических решений и позиций других стран.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государственный долг Украины в 2025 году превысил новую отметку.