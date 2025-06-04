Что будет летом с ценами на бензин и грозит ли Украине топливный кризис: прогноз

В Украине создана мощная и разветвленная транспортная инфраструктура

Топливный кризис, несмотря на кардинальные изменения рынка за последние годы, не грозит Украине. Цены на бензин в ближайшие месяцы, вероятно, будут стабильными.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. По его словам, риск топливного кризиса в Украине на данный момент полностью исключен. На это есть несколько причин:

создана транспортная инфраструктура, которая способна привезти горючего в два раза больше, чем нам нужно;

"Количество бензовозов у ​​нас выросло с 2021 года в четыре раза. Это тысячи машин. Это отработанная логистика железной дороги. Трансграничная инфраструктура очень мощная и разветвленная. Все работает как часы", — отметил Куюн.

сформированные источники снабжения;

"Почему произошел кризис в 2022 году? Не в последнюю очередь потому, что никто не знал, куда бежать в той Европе? За исключением разве что ОККО, никто никогда не покупал на Западе, все покупали на Востоке и Севере – в России и Белоруси. Кроме того, ты не можешь в Европе прийти на нефтеперерабатывающий завод или к трейдеру и сказать: "Дайте мне горючее". Во-первых, там тебя никто не ждет. Во-вторых, тебя будут проверять. То есть комплаенсы банковские, корпоративные. Это сложно и не быстро. Сегодня это все уже сделано. В любое время ты можешь увеличить объем заказа и достаточно оперативно его получить", — говорит он.

Также Куюн поделился своим прогнозом по поводу цен на бензин в ближайшее время.

"Если говорить глобально, нет признаков того, что нефть будет дорожать. В Европе, например, очень много бензина, его перепроизводство, цены на него падают из-за этого. Я думаю, что ближайшие месяцы должны быть достаточно стабильными, без взлетов и падений", — считает Куюн.

Что влияет на стоимость топлива

"Многие годы факторы неизменны. Первый – это внешний. Мы являемся страной-импортером нефтепродуктов, они к нам поступают почти со всего мира. На пике 2023 года, кажется, горючее из более чем 25 стран мира было у нас представлено. Соответственно, закупка производится по мировым ценам. Это фактор номер один.

Фактор номер два – это валюта. Поскольку горючее – импортный товар, курс напрямую влияет на цену в гривне.

Иногда включаются другие факторы, внутренние, как спрос, изменения в налогообложении и т.д. Но это локальные случаи. К примеру, сезонность. Традиционно весной спрашиваю, что будет с ценами, потому что, мол, посевная?", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 1 мая в бензин добавляют спирт. Что это значит для водителей.