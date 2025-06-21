"Монобанк" отказал ветерану в кредите: клиент пожаловался на игнорирование статуса

"Монобанк" сразу обнародовал комментарий, в котором посоветовал ветерану активно пользоваться картой и своевременно выполнять обязательства для возможного повышения лимита

В сети появился скандал с украинским ветераном, публично раскритиковавшим "Монобанк" за отказ предоставить кредитный лимит. Несмотря на стабильный доход и готовность предоставить все документы, банк не учел его статус и индивидуальные обстоятельства.

Об этом говорится на сайте Минфина. В сообщении, опубликованном 19 июня, пользователь поделился ситуацией, вызвавшей у него глубокое возмущение.

По его словам, он является участником боевых действий, имеет статус ветерана войны и долго защищал Украину на фронте. В результате пережитого и длительного лечения его финансовое положение временно ухудшилось, что негативно повлияло на кредитную историю. Несмотря на это, по состоянию на данный момент у мужчины стабильный официальный доход более 30 тысяч гривен в месяц — включая пенсию и заработную плату — и готов был предоставить все соответствующие документы, выписки и объяснения.

Однако банк "Моно", по мнению ветерана, отказался рассмотреть его дело с учетом индивидуальных обстоятельств. "При этом, никакого активного долга или просрочек у меня сейчас нет. Но банк не пошел навстречу, даже несмотря на то, что я обращался с уважением и документальными подтверждениями", — написал он.

Военный подчеркивает, что банк, публично декларирующий клиентоориентированность, фактически не продемонстрировал поддержку тем, кто пострадал от войны и ныне стремится вернуться к полноценной жизни.

В ответ на сообщение "Монобанк" обнародовал комментарий, в котором поблагодарил клиента за службу и защиту Украины, заверив, что с уважением относится к военнослужащим. Однако, как пояснили в банке, возможность установления кредитного лимита базируется на доступном финансовом профиле клиента.

Представители финансового учреждения посоветовали украинцу активно пользоваться картой и своевременно выполнять обязательства как перед "Монобанком", так и перед другими структурами, чтобы улучшить шансы на повышение лимита в будущем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одном из крупнейших банков страны — "Райффайзен Банке" — снова возникли серьезные инциденты, связанные с безопасностью клиентских средств. Очередной случай касается пользовательницы, которая сообщила об исчезновении более 40 тысяч гривен со своего счета.