Стратегія розвитку іпотеки від НБУ: топ-5 п’ять вигод для пересічних українців

Кінцевий споживач отримає головне – здешевлення послуги

Запроваджувана Нацбанком України Стратегії розвитку іпотечного ринку України має до середини 2027 року має мінімізувати ризики, пов’язані із придбанням нерухомості пересічними громадянами, яке дотепер здійснювалося через програму доступного кредитування житла "єОселя".

У коментарі "Телеграфу" начальник управління розвитку продуктів департаменту роздрібного банкінгу "Укргазбанку" Віталій Годун перелічив п’ять ключових проблем, які має усунути Стртегія.

Більше про це читайте у публікації: "Реформа єОселі, воєнне страхування житла та інше. Як НБУ змінює ринок іпотеки в Україні".

Так, за його словами:

Прозоріші умови кредитування та захист прав позичальників сприятимуть підвищенню довіри до банківського сектору в цілому, зменшуючи ймовірність судових позовів та негативного резонансу. Завдяки впровадженню страхування воєнних ризиків банки отримають додатковий механізм захисту від втрат, пов'язаних із пошкодженням або знищенням застави через військові дії. Удосконалення законодавства щодо регулювання будівництва та підвищення прозорості продажу нерухомості мінімізує ризики, пов'язані з недобросовісними забудовниками та недобудовами. Оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості та імплементація європейських стандартів дозволить банкам швидше та ефективніше працювати з проблемними активами, скорочуючи строки їх повернення та мінімізуючи втрати. Впровадження інструментів сек'юритизації та облігацій з покриттям дозволить банкам диверсифікувати ризики та залучати довгострокове фінансування, що підвищить стабільність фінансової системи.

Він пояснив, що за умови зниження власних ризиків банки матимуть змогу зменшувати вартість кредитів для споживача (реальні процентні ставки), а прозоріша робота забудовників і цільове використання коштів унеможливлять зловживання й проблеми з будівництвом житла.

"Зменшення ризиків для банків завдяки страхуванню воєнних ризиків та кращому врегулюванню проблемної заборгованості може дозволити банкам знизити вимоги до мінімального внеску. Проте реалізація Стратегії не стимулюватиме збільшенню строків кредитування, оскільки чинні програми іпотечного кредитування, як правило, вже передбачають можливість отримати кредит на строк 20 років", — додав Годун.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що перебудова триватиме найближчі кілька років, і окремі зміни відбудуться вже у 2025-му, причому за ключовою державною програмою єОселя.