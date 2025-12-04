Не все так просто: де не витратиш "Зимову тисячу" і які є лазівки
Є умова, за якої оплата "зимової тисячі" може не пройти в супермаркетах
З 1 грудня в Україні стартувала друга хвиля виплат допомоги в рамках програми "Зимова підтримка". Станом на понеділок заявки на отримання коштів подали близько 14 мільйонів українців.
"Телеграф" розповість, коли завершується подача заяв, якого числа допомогу будуть видавати на "Укрпошті", а також – на що саме можна витратити тисячу гривень.
Заявка на зимову виплату: терміни, умови та доступні способи подання
Громадяни України віком від 18 років, які перебувають на підконтрольній території, можуть подати заяву на отримання виплати в межах програми "Зимова підтримка". Оформити заявку можна як на себе, так і на дитину. Подання триває до 24 грудня, а використати кошти можна до 30 червня 2026 року. Якщо додатку "Дія" немає, подати заяву можна у відділеннях "Укрпошти".
Як подати заяву в "Дії"
- Відкрити розділ "Сервіси" та вибрати послугу "Зимова підтримка".
- Натиснути "Розпочати".
- Обрати, для кого оформлюється допомога — для себе чи для дитини. Дані про дитину автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження; за потреби їх можна додати вручну.
- Вказати картку "Національний кешбек" для зарахування коштів.
- Перевірити інформацію, підтвердити, що ви перебуваєте в Україні, і надіслати заяву.
Якщо подавати заяву у відділенні "Укрпошти", виплата надходитиме на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким способом, можна буде використати лише на визначені потреби: придбання товарів українського виробництва у відділеннях "Укрпошти", оплату комунальних послуг або здійснення донатів. Ті ж, хто подав заявку через почтового оператора, почнуть отримувати кошти з Дня Миколая 6 грудня.
Куди витратити кошти
Українці вже витратили 473 млн грн у межах програми. За даними Мінцифри, 80% платежів припадає на оплату комунальних послуг, а серед інших популярних напрямів — книги, аптеки та донати на Сили оборони України.
Гроші дозволено спрямовувати лише на товари та послуги українського виробництва або на благодійність. Серед дозволених витрат:
- Комунальні послуги — світло, газ, опалення, вода.
- Продукти харчування — оплата в супермаркетах і бакалійних магазинах.
- Ліки та медичні вироби — у аптеках та аптечних супермаркетах.
- Книги та друкована продукція.
- Поштові послуги.
- Донати на ЗСУ та інші благодійні організації.
Як працює оплата
Розрахунок "зимовою тисячею" відбувається за MCC-кодами, тобто категоріями продавців, які дозволені урядом (постанова КМУ №1443). Якщо код магазину входить у перелік — платіж пройде.
Дозволені MCC-коди:
- 4900 — комунальні послуги.
- 5411 — продуктові магазини та супермаркети.
- 5499 — інші продовольчі точки (спеціалізовані магазини, ринки, автомати).
- 5912 — аптеки.
- 5942, 5994 — книги та друковані видання.
- 8398 — благодійні організації.
- 9402 — поштові послуги.
Якщо код продавця не відповідає дозволеним категоріям, оплатити "зимовою підтримкою" не можна. Тож, наприклад, ви зможете розрахуватися в супермаркетах мережі "АТБ", "Сільпо", "Варус" та інше.
Розплатитися в мережах харчування "McDonalds", "KFC" та інших не вийде – їхній код MCC – 5814 або 5812. Разом з тим, конкретний перелік магазинів поки що не опублікований.
Лайфхаки від винахідливих українців
Одна з користувачів розповіла, що прийшла до відділення "Укрпошти" отримувати посилку з післяплатою і вирішила спробувати сплатити її карткою "Національний кешбек", на яку нараховується "зимова тисяча". Оплата пройшла успішно, що підтверджує скріншот.
За словами жінки, вона була здивована, адже замовила пряжу, а такі товари не входять до переліку, дозволеного для оплати "зимовою підтримкою".
У коментарях користувачі ділилися власними прикладами, куди їм вдалося витратити "ім’я тисячу". Декому навіть вдалося сплатити косметику під час отримання посилок на "Укрпошті". За словами користувачів мережі, така ж історія проходить і із замовленнями на "Розетці", тобто можна припустити, що ця функція поширюється на багато магазинів та маркетплейсів, якщо вони є українськими. А ось скористатися торішньою лазівкою із оплати замовлень доставки їжі вже не вийде – цього року можливість обмежена.
