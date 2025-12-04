Не все так просто: де не витратиш "Зимову тисячу" і які є лазівки

Є умова, за якої оплата "зимової тисячі" може не пройти в супермаркетах

З 1 грудня в Україні стартувала друга хвиля виплат допомоги в рамках програми "Зимова підтримка". Станом на понеділок заявки на отримання коштів подали близько 14 мільйонів українців.

"Телеграф" розповість, коли завершується подача заяв, якого числа допомогу будуть видавати на "Укрпошті", а також – на що саме можна витратити тисячу гривень.

Заявка на зимову виплату: терміни, умови та доступні способи подання

Громадяни України віком від 18 років, які перебувають на підконтрольній території, можуть подати заяву на отримання виплати в межах програми "Зимова підтримка". Оформити заявку можна як на себе, так і на дитину. Подання триває до 24 грудня, а використати кошти можна до 30 червня 2026 року. Якщо додатку "Дія" немає, подати заяву можна у відділеннях "Укрпошти".

Як подати заяву в "Дії"

Відкрити розділ "Сервіси" та вибрати послугу "Зимова підтримка". Натиснути "Розпочати". Обрати, для кого оформлюється допомога — для себе чи для дитини. Дані про дитину автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження; за потреби їх можна додати вручну. Вказати картку "Національний кешбек" для зарахування коштів. Перевірити інформацію, підтвердити, що ви перебуваєте в Україні, і надіслати заяву.

Сервіси у Дії

Якщо подавати заяву у відділенні "Укрпошти", виплата надходитиме на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким способом, можна буде використати лише на визначені потреби: придбання товарів українського виробництва у відділеннях "Укрпошти", оплату комунальних послуг або здійснення донатів. Ті ж, хто подав заявку через почтового оператора, почнуть отримувати кошти з Дня Миколая 6 грудня.

Куди витратити кошти

Українці вже витратили 473 млн грн у межах програми. За даними Мінцифри, 80% платежів припадає на оплату комунальних послуг, а серед інших популярних напрямів — книги, аптеки та донати на Сили оборони України.

Гроші дозволено спрямовувати лише на товари та послуги українського виробництва або на благодійність. Серед дозволених витрат:

Комунальні послуги — світло, газ, опалення, вода.

Продукти харчування — оплата в супермаркетах і бакалійних магазинах.

Ліки та медичні вироби — у аптеках та аптечних супермаркетах.

Книги та друкована продукція.

Поштові послуги.

Донати на ЗСУ та інші благодійні організації.

Як працює оплата

Розрахунок "зимовою тисячею" відбувається за MCC-кодами, тобто категоріями продавців, які дозволені урядом (постанова КМУ №1443). Якщо код магазину входить у перелік — платіж пройде.

Дозволені MCC-коди:

4900 — комунальні послуги.

— комунальні послуги. 5411 — продуктові магазини та супермаркети.

— продуктові магазини та супермаркети. 5499 — інші продовольчі точки (спеціалізовані магазини, ринки, автомати).

— інші продовольчі точки (спеціалізовані магазини, ринки, автомати). 5912 — аптеки.

— аптеки. 5942, 5994 — книги та друковані видання.

— книги та друковані видання. 8398 — благодійні організації.

— благодійні організації. 9402 — поштові послуги.

Якщо код продавця не відповідає дозволеним категоріям, оплатити "зимовою підтримкою" не можна. Тож, наприклад, ви зможете розрахуватися в супермаркетах мережі "АТБ", "Сільпо", "Варус" та інше.

Розплатитися в мережах харчування "McDonalds", "KFC" та інших не вийде – їхній код MCC – 5814 або 5812. Разом з тим, конкретний перелік магазинів поки що не опублікований.

Лайфхаки від винахідливих українців

Одна з користувачів розповіла, що прийшла до відділення "Укрпошти" отримувати посилку з післяплатою і вирішила спробувати сплатити її карткою "Національний кешбек", на яку нараховується "зимова тисяча". Оплата пройшла успішно, що підтверджує скріншот.

За словами жінки, вона була здивована, адже замовила пряжу, а такі товари не входять до переліку, дозволеного для оплати "зимовою підтримкою".

У коментарях користувачі ділилися власними прикладами, куди їм вдалося витратити "ім’я тисячу". Декому навіть вдалося сплатити косметику під час отримання посилок на "Укрпошті". За словами користувачів мережі, така ж історія проходить і із замовленнями на "Розетці", тобто можна припустити, що ця функція поширюється на багато магазинів та маркетплейсів, якщо вони є українськими. А ось скористатися торішньою лазівкою із оплати замовлень доставки їжі вже не вийде – цього року можливість обмежена.

