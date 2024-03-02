Школьник из Бучи стал победителем сразу нескольких престижных международных конкурсов (фото)

Мальчик посещает музыкальную школу и играет на фортепиано

Ученик Бучанской детской школы искусств Иван Супруненко принял участие сразу в двух престижных музыкальных конкурсах "World of talents" и "Аллея звезд Украины". В каждом из них талантливый пианист одержал победу.

Мальчик не перестает демонстрировать высокие навыки игры на клавишных и покоряет все новые и новые вершины. О победах юного дарования рассказали в официальном Телеграм-канале Бучанского городского совета.

Так, Иван Супруненко играет на фортепиано и давно увлекается музыкой. Он является учеником фортепианного отдела Бучанской детской школы искусств имени Левка Ревуцкого. Не так давно парень принял участие в конкурсе искусств "World of talents", где ему удалось завоевать титул лауреата І степени.

Также Иван стал участников двухтурового музыкального конкурса среди пианистов "Аллея звезд Украины". И здесь мальчик покорил жюри своим талантом и занял І место.

Мальчик получил памятные кубки и грамоты.

"Поздравляем Ивана и его преподавательницу Ирину Мельничук с победами! Желаем творческого вдохновения и новых успехов", — написали представители Бучанского горсовета в соцсети.

Иван покоряет судей своими навыками игры на клавишных

Для справки: WORLD OF TALENTS – это международный очно/заочный фестиваль-конкурс для артистов и музыкантов, целью которого является поддержка творчески одаренных детей, талантливой молодежи и взрослых.

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