Школяр із Бучі став переможцем одразу кількох престижних міжнародних конкурсів (фото)

Хлопчик відвідує музичну школу та грає на фортепіано

Учень Бучанської дитячої школи мистецтв Іван Супруненко взяв участь одразу у двох престижних музичних конкурсах "World of talents" та "Алея зірок України". У кожному з них талановитий піаніст здобув перемогу.

Хлопчик не перестає демонструвати високі навички гри на клавішних та підкорює все нові та нові вершини. Про перемоги юного дарування розповіли в офіційному Телеграм-каналі Бучанської міської ради.

Так, Іван Супруненко грає на фортепіано та давно захоплюється музикою. Він учень фортепіанного відділу Бучанської дитячої школи мистецтв імені Левка Ревуцького. Нещодавно хлопець взяв участь у конкурсі мистецтв "World of talents", де йому вдалося завоювати титул лауреата І ступеня.

Також Іван став учасником двотурового музичного конкурсу серед піаністів "Алея зірок України". І тут хлопчик підкорив журі своїм талантом та посів І місце.

Хлопчик отримав пам’ятні кубки та грамоти.

"Вітаємо Івана та його викладачку Ірину Мельничук з перемогами! Бажаємо творчої наснаги та нових успіхів", — написали представники Бучанської міськради в соцмережі.

Іван підкорює суддів своїми навичками гри на клавішних

Для довідки: WORLD OF TALENTS – це міжнародний очно/заочний фестиваль-конкурс для артистів та музикантів, метою якого є підтримка творчо обдарованих дітей, талановитої молоді та дорослих.

Всеукраїнський конкурс "Алея Зірок України | Alley of Stars" відкритий також і для іноземних учасників. На Алею Зірок запрошуються таланти всіх мистецтв, будь-якого віку та рівня майстерності.

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