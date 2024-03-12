Нацбанк постарается поддержать курс гривны: что будет с долларом до середины марта

Аналитик дал прогноз

В течение этой рабочей недели курс наличной американской валюты в банках ожидается в пределах от 37,80 до 38,85 грн. Обменники финкомпаний будут предлагать доллар по цене от 37,90 до 38,75 грн.

Основная часть украинских обменников будет работать с разницей между покупкой и продажей в пределах 20-25 копеек. Об этом сообщил аналитик Алексей Козырев, передает Минфин.

Он прогнозирует, что доллар на межбанке в этот период будет колебаться от 38,02 до 38,60 гривны.

В течение 12-15 марта НБУ будет выходить с интервенциями по продаже доллара для поддержки курса гривны, по словам Козырева.

"По моим прогнозам, на этой неделе он потратит для этого от $290 млн до $570 млн", — объясняет эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 12 марта

По данным портала Минфин, во вторник, 12 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,10 грн (покупка) и 38,60 (продажа). Наличный курс — 38,52 (покупка) и 38,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,38.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогноз дали украинские банкиры по поводу курса доллара до конца этой недели.