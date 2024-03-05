В Киеве лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка: есть пострадавшие (видео)
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На месте работали все экстренные службы столицы
Во вторник, 5 марта, в Голосеевском районе Киева произошла серьезная авария при участии грузового автомобиля и легковушки. В результате столкновения пострадали люди, а части машин разбросало по проезжей части.
Удар был настолько сильным, что оба транспортных средства получили значителные механические повреждения. Подробности аварии рассказали в пресс-службе Полиции Киевской области.
На данный момент известно, что на улице Академика Заболотного дорогу не поделили грузовой автомобиль и легковушка Mercedes. Авария произошла за парком Феофания в сторону табачной фабрики.
Сообщается, что автомобили столкнулись "лоб в лоб". Удар был настолько сильным, что оба транспортных средства разбросало по дороге, а их капоты превратились в груды металла. На проезжей части также остались лежать детали от машин и осколки стекол.
В результате аварии, по предварительной информации, пострадало несколько человек. На месте работали медики скорой помощи, которые оказывали помощь потерпевшим.
Кроме этого сообщается, что из-за ДТП на улице Академика Заболотного движение транспорта затруднено в обоих направлениях.
Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве Mustang на большой скорости протаранил авто с ребенком в салоне. В результате аварии травмы различной степени тяжести получило сразу пять человек.