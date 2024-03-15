Цены вновь выросли: сколько стоит в Киеве трехкомнатная квартира

Самые дорогие квартиры в Киеве, традиционно, продаются в Печерском районе столицы

В Киеве продолжает наблюдаться стабильное удорожание стоимости жилья. Это касается как первичного, так и вторичного рынка недвижимости. Эксперты отмечают, что цены на недвижимость уже сравнялись с теми, которые были зафиксированы до начала войны и продолжают постепенно расти.

В целом, цена на квартиру в столице зависит от расположения и уровня комфорта. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

Так, средняя цена 3-комнатной квартиры на вторичном рынке столицы составляет 150 тысяч долларов США. Наиболее дорогое жилье на "вторичке" продается в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

К примеру, 3-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 315 500 тысяч $, в Шевченковском — 189 тысяч $, а в Голосеевском — 145 тысяч $.

На вторичном рынке самые "дешевые" квартиры продаются в Днепровском (105 000 $), Святошинском (92 000 $) и Деснянском (73 000 $) районах Киева.

Самые дорогие квартиры продаются на Печерске

Стоимость квартиры на "вторичке" зависит не только от района в котором она расположена, но и оттого, сделан ли в ней ремонт.

К примеру, 3-комнатная квартира с ремонтом на вторичном рынке будет стоить на 20 — 40 тысяч $ дороже, чем без него.

Квартиры с ремонтом стоят дороже, чем без него

Квартиру без ремонта можно купить на 20 тысяч $ дешевле

На первичном рынке недвижимости в Киеве наблюдается стабильное удорожание стоимости квартир.

Так, за метр квадратный в новостройке в марте 2024 года просят в среднем 49 000 гривен.

Средняя цена квадратного метра на "первичке" составляет 49 тысяч гривен

Самые дорогие 3-комнатные квартиры на "первичке" традиционно продаются в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах.

В Печерском районе Киева придется отдать за метр квадратный в новостройке 85 900 гривен, в Шевченковском районе — 60 600 гривен, в Подольском районе — 59 800 гривен, а в Голосеевском — 50 900 гривен.

Наиболее низкие цены за метр квадратный в новостройке зафиксированы в Дарницком (41 000 гривен) и Деснянском (38 400 гривен) районах Киева.

Самые дорогие квартиры продаются на Печерске

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве стартует от 12 тысяч гривен в месяц. Цена зависит от района, расположения дома и уровня комфорта.

Средняя стоимость аренды трешек в Киеве по районам

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