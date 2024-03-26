Доллар снова поднимается: курс валют на 26 марта в Киеве
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Польский злотый держит стабильную цену не первую неделю
В текущем месяце курс доллара на валютном рынке колеблется в коридоре 38,4—39,4 грн, ежедневные изменения составляют до 0,4 грн. За минувшие сутки цена доллара выросла на 30 копеек. Евро тоже полез вверх.
"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.
На 26 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,22 грн
Евро (EUR): 42,48 грн
Злотый (PLN): 9,86 грн
Канадский доллар (CAD): 28,86 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,70 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,33 грн
Евро (EUR): 42,88 грн
Злотый (PLN): 9,77 грн
Канадский доллар (CAD): 28,97 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,71 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках поднялся почти на 15 копеек.
Покупка: 39,27 грн
Продажа: 39,39 грн
Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара в течение недели. Рост цен на валюту продолжится, и национальная гривна будет обесцениваться.