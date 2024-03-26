Доллар снова поднимается: курс валют на 26 марта в Киеве

Польский злотый держит стабильную цену не первую неделю

В текущем месяце курс доллара на валютном рынке колеблется в коридоре 38,4—39,4 грн, ежедневные изменения составляют до 0,4 грн. За минувшие сутки цена доллара выросла на 30 копеек. Евро тоже полез вверх.

"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.

На 26 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,22 грн

Евро (EUR): 42,48 грн

Злотый (PLN): 9,86 грн

Канадский доллар (CAD): 28,86 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,70 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,33 грн

Евро (EUR): 42,88 грн

Злотый (PLN): 9,77 грн

Канадский доллар (CAD): 28,97 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,71 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках поднялся почти на 15 копеек.

Покупка: 39,27 грн

Продажа: 39,39 грн

Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара в течение недели. Рост цен на валюту продолжится, и национальная гривна будет обесцениваться.