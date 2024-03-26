Фотозоны за 700 тысяч: в КГГА хотят установить конструкции ко дню Европы

На буквах будет гравировка названий городов-побратимов

У КГГА не хватает тендерных скандалов, поэтому там решили установить две фотозоны за 700 тысяч гривен ко дню Европы. Это будут 3D конструкции с логотипом столицы.

Эти композиции установят с целью определения партнерских связей Киева с городами-побратимами. Об этом говорится на мониторинговом портале "DoZorro".

В тендерной документации отмечено, что первая конструкция состоит из трехмерных нержавеющих букв "К Y І V", высота 2 метра.

Снизу будет логотип города Киева "Киев – город, где все начинается" на гранитной основе.

На каждой букве будут нанесены гравировки названий городов-побратимов Киева. Конечно, согласно подписанным соглашениям с этими городами.

Установить конструкцию планируют возле Киевской городской администрации по улице Крещатик, 36.

Вторая фотозона будет такой же, как и первая. Куда планируют ее установить пока неизвестно. Указано, что в соответствии с заявкой заказчика.

Общий вид конструкции

Ранее "Телеграф" писал, когда заканчивается отопительный сезон в Киеве. Процесс отключения от отопления домов стартует уже на этой неделе.