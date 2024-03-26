Стоит ли ожидать потепления: прогноз погоды в Киеве на завтра

К нам придет антициклон Niklas

Началась неделя в Киеве с облачной погодой, местами с дождями. Однако уже завтра, 27 марта, в столице будет солнце.

Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

День будет теплым, частенько из-за облаков будут смотреться солнечные лучики. Температура воздуха ночью упадет до +2°…0°, днем поднимется до +11…+13°. Ветер юго-восточный, скорость порывов около 5 м/с.

Карта погоды на 27 марта

Народный синоптик Наталья Диденко отмечает, что потепление связано с преобладанием антициклона Niklas. Поэтому в среду, 27 марта, будет преобладать сухая, даже солнечная погода.

По словам синоптика, к концу недели столбики термометров поднимутся до +17…+20 градусов тепла.

Напомним, 28 марта в Киеве завершится отопительный сезон. Соответствующее решение приняли городские власти, поскольку ожидается стабильное существенное потепление.

Для завершения отопительного сезона необходимо, чтобы в течение трех суток подряд среднесуточная температура воздуха удерживалась на уровне не ниже +8 градусов. Синоптик Диденко посчитала и успокоила: "Уже можно выключать отопление".

"Завтра, например, ночью +2, а днем +12 градусов. Итак, средняя суточная температура воздуха будет +7 градусов. Еще греемся в домах! Однако уже в четверг ночью ожидается +6, а днем +14 градусов. Пополам уже будет + 10 градусов. В дальнейшем ожидается еще теплее", — подчеркнула она.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве к Пасхе. Следует ожидать перепадов температур и осадков, типичных для весны.